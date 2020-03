Papeterie, Modegeschäft und Bar – alle zu: Das sagen die Laden- und Restaurantbesitzer im Freiamt dazu

Es klingt nach Science-Fiction, doch es ist wahr: Ab heute sind in der ganzen Schweiz nicht nur die Schulen, sondern auch Läden, Restaurants, Sportclubs und alles andere zu, wo sich Menschen treffen könnten. Ausgenommen natürlich die Grundversorgung. Auch im Freiamt herrscht ein trauriges Bild.

Wirtschaftlich erwarten Beda und Hanni Huber von der gleichnamigen Papeterie und Buchbinderei in Muri von der verordneten Schliessung des Ladens erhebliche Einbussen. «Zwar kann und muss ich in der Buchbinderei noch arbeiten, um bestehende Aufträge zu erfüllen», sagt er, «aber mit der Schliessung des Ladens fällt eine wichtige Einnahmequelle weg.» Er habe gewisse Reserven, «aber es kommt natürlich darauf an, wie lange die Schliessung dauert.» Für seine Teilzeitangestellten fällt die Arbeit weg. Sie sind entsprechend verunsichert. Welche Möglichkeiten für sie bestehen, wird Huber mit seinem Treuhänder anschauen.

Landi-Läden Muri und Widen bleiben offen

«Mit Einschränkungen offen» kann die Landi Freiamt ihre Läden in Muri und Widen halten, weil sie Produkte des täglichen Lebens und Hygieneartikel verkaufen. «Zudem braucht es Tierfutter», so Geschäftsführer Daniel Appert. Wie es in nächster Zeit aussieht und ob Ladenteile abgetrennt werden müssen, weiss er nicht. «Vielleicht müssen wir schauen, dass nicht zu viele Leute im Laden sind.»

«Wir können etwas im Lager aufräumen.» Jeremias Wyrsch vom Optikergeschäft Andi Ludin in Muri will mit der Situation pragmatisch umgehen. Während sein Chef seine Ferien absagen musste, sieht er seinen Lohn nicht gefährdet und ist der Ansicht, dass die Massnahmen notwendig sind. «Auch wenn sie wirtschaftlich sicher wehtun, wollen wir unseren Beitrag leisten.» Er geht davon aus, dass das Optikergeschäft für seine Kunden telefonisch für allfällige Beratungen erreichbar sein wird. Und hofft, dass sich die Brillenkäufe in den Herbst verschieben werden. «So könnte wenigstens der wirtschaftliche Schaden etwas vermindert werden.»

Murimoos werken und wohnen schliesst sein Areal für die Öffentlichkeit. Einzig Biomarkt und Metzgerei bleiben im Sinne der Grundversorgung offen, schreibt die Institution. Schon zuvor waren das «Moospintli» und der Dorfplatz abgeriegelt worden. Jetzt wird diese Massnahme zum Schutz der rund 90 Bewohner auf das ganze Areal ausgedehnt. Von der Schliessung betroffen ist der öffentliche Spielplatz. Die Murimoos-Läden werden mit besonderen Vorsichtsmassnahmen zum Schutz des Personals weitergeführt.

Ein letztes Bier für fünf Wochen in Bremgarten

In der Sternengasse in Bremgarten steht René Holenweger, Geschäftsführer der Hotel- und Restaurantkette Marco Polo. «Ich bin extrem frustriert», sagt er. Die Zwangsschliessung komme für den Betrieb zu einem ungünstigen Zeitpunkt, «nachdem wir in letzter Zeit so viel investiert haben.» Die Hotels dürfen zwar offen bleiben. Doch derzeit hat Marco Polo in seinen drei Hotels in Bremgarten, Wohlen und Brugg nur einen Gast.

In der Bar Stiefelchnächt, die letztes Jahr in die Sternengasse umzog, ist ein Tisch besetzt von einer Gruppe. Sie sind extra gekommen, um noch ein Bier in der Bar zu trinken. Das letzte für sicher fünf Wochen. «Wir gehen nicht mehr raus», lacht einer. Ein anderer sagt: «Ich verstehe die Massnahme, aber es tut trotzdem weh.»

Wohlens Sternen-Wirt hat mit Schliessung gerechnet

Einen gefassten Eindruck macht Wohlens Sternen-Wirt Remus Lochmann. «Ich habe damit gerechnet und bin drum nicht schockiert. Es trifft vor allem die mit wenig Reserven.» Lochmanns Personalkosten sind mit einer Teilzeit-Servicekraft und einem Koch nebst ihm und seiner Frau nicht überaus gross. Sie hätten in den letzten Jahren gut kalkuliert und könnten die temporäre Schliessung gut überstehen. Weil sie im Lager nur wenig Platz haben und jeden Tag frisch beliefert werden, fällt der Verlust gering aus. «Ich befürchte aber, dass die Krise fast die Hälfte der Gastronomiebetriebe die Existenz kosten könnte.»

Noch nicht von einer Existenzbedrohung spricht Gisela Maranta vom gleichnamigen Wohler Modegeschäft. «Einen bis zwei Monate kann ich gut stemmen», sagt sie, die vier Mitarbeiterinnen beschäftigt. «Die Ware, die ich jetzt verkaufen sollte, musste ich bereits letzten Juli bestellen. Sie wird trotzdem geliefert und muss bezahlt werden.» Den radikalen Schritt des Bundesrats findet sie dennoch richtig. «Ich hätte nicht verstanden, wenn nicht so entschieden worden wäre. Wichtig ist, dass sich jetzt auch alle an die Massnahmen halten», sagt Maranta.