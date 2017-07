Viele ehemalige Patienten des Ärztehauses Bremgarten sind verunsichert, weil Patientendossiers in falsche Hände gelangt sein sollen. Ronnie Bachofner, der ehemalige Leiter des Ärztezentrums, hat 2016 seine Anteile an die Ärztehausgruppe Doktorhuus in Ebmatingen verkauft und im Juni 2017 seine Praxis in Bremgarten geschlossen. Einen Nachfolger für die medizinische Leitung haben die neuen Eigentümer bisher nicht gefunden.

Ex-Leiter in der Verantwortung

Die Patientenakten hat Bachofner vor wenigen Tagen dem Doktorzentrum Mutschellen übergeben. Dort legt man Wert darauf, dass man jedoch für den Inhalt, die Korrektheit und die Qualität der Dossiers nicht verantwortlich sei. Zuständig dafür sei nach wie vor der ehemalige Leiter des Ärztezentrums Bremgarten. Das bestätigte gegenüber der az auch Stephan Oehen als Sprecher der Ärztehaus Bremgarten AG: «Laut Gesetz bleibt der ehemalige ärztliche Leiter auch nach seinem Ausscheiden für die Einhaltung des Datenschutzes bei der Herausgabe der Patientendossiers zuständig.»

Die Ärztehaus Bremgarten AG habe nach der Schliessung der Praxis dringende Patientendossiers nach sorgfältiger Prüfung herausgegeben. Es werde zurzeit untersucht, ob und wenn ja wie viele Krankenakten allenfalls an falsche Adressaten gelangt seien. Mehr könne er im Moment in dieser Sache nicht sagen.

Dossiers telefonisch bestellen

Auf Weisung des Kantonsarztes habe dann der ehemalige Leiter des Ärztehauses Bremgarten ab Ende Juni diesen Prozess in seiner gesetzlichen Verantwortung übernommen.

Laut Andreas Weisshaar vom Doktorzentrum Mutschellen werden die dort betreuten Dossiers den ehemaligen Ärztehaus-Patienten nicht einfach zugeschickt. Patientinnen und Patienten, die ihre Krankenakte von Ronnie Bachofner noch nicht erhalten hätten, könnten diese beim Doktorzentrum telefonisch bestellen. Doch: «Weil wir die Patienten nicht kennen, müssen sie die Akten persönlich und unter Vorweisung einer Identitätskarte bei uns abholen», erklärte Weisshaar.

Grosser Ansturm von Patienten

Das Doktorzentrum, sagte Weisshaar weiter, habe vom Ärztehaus Bremgarten drei Assistenzärzte in Ausbildung zum Allgemeinpraktiker sowie eine Lehrtochter übernommen. Die Zahl der ehemaligen Ärztehaus-Patientinnen und -Patienten, die sich für eine medizinische Behandlung ans Doktorzentrum gewandt haben, beziffere sich seit März auf mehrere hundert Personen.

Dieser Patientenansturm stelle das Doktorzentrum vor eine schwierige Aufgabe, die man noch nicht ganz bewältigt habe: «Wir versuchen weitere Ärzte einzustellen, um den Patienten gerecht zu werden. Zudem wurden die Arbeitszeiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeweitet», erklärte Andreas Weisshaar.