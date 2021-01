Panflötenkonzert live aus der Pfarrkirche in die Stube

Die Show muss weitergehen. Da ist sich der Merenschwander Musiker Jonas Gross sicher. Aus diesem Grund hat sich der junge Panflötist dazu entschieden, dass sein jährliches Konzert in der Pfarrkirche Sins trotz oder gerade wegen Corona stattfinden wird – und das auf eine ganz spezielle Art.

Diesen Samstag, 16. Januar, um 19.30 Uhr startet in Sins das Konzert «Pantasia 2021 – The Show must go on(line)». Das Publikum wird dabei nicht in den Bankreihen sitzen, wenn Jonas Gross und sein Gast, die international bekannte Alphorn-Virtuosin Lisa Stoll, gemeinsam musizieren. Eine Liveübertragung macht es möglich, dass die Gäste dem Konzert von überall her beiwohnen können. «Ich habe mich mit dem Team von Artonair zusammengeschlossen. Auf deren Website wird das Konzert als Livestream ausgestrahlt werden», erklärt Gross.

Eine digitale Bühne für Künstler

Bei Artonair handelt es sich um ein Projekt, das im vergangenen Frühling während des Lockdown gestartet wurde. Die Website bietet Schweizer Kunstschaffenden eine digitale Alternative für die unzähligen Veranstaltungen, auf die sie in diesem Jahr verzichten mussten. «Die digitale Bühne soll Kulturschaffenden aus unterschiedlichsten Bereichen wie Musik, Comedy, Literatur, Theater, Film, Tanz, Kunst, Architektur eine Plattform für Sichtbarkeit geben – insbesondere jungen Nachwuchstalenten», schreiben die Veranstalter auf ihrer Website www.artonair.ch.

«Bereits im Frühling hat mich Artonair angefragt, ob ich live aus meinem Zimmer streamen würde», erzählt der Panflötist Jonas Gross. Als der junge Musiker, der auch als Veranstalter tätig ist, dann dabei war, sein Konzert in Sins zu organisieren, hat er bereits eine Liveübertragung, mit eingeplant. «Als verkündet wurde, dass nur noch 50 Gäste in die Kirche dürfen, organisierte ich einen Livestream für die restlichen Gäste. So konnte ich andere Kunstschaffende unterstützen und auch finanziell noch etwas rausholen», erinnert er sich.

Die neuen Wege der Schweizer Kulturszene

Diese Vorausplanung erspart dem 24-Jährigen nun viel Arbeit. Das Konzert in Liveform fällt nun ganz aus. «Der Vorteil ist, dass ich nur denjenigen, die ein Ticket gekauft haben, einen Teil ihres Geldes zurückerstatten musste und dafür gesorgt habe, dass sie einen Zugang für den Livestream erhalten», erklärt Jonas Gross. Der Rest sei alles schon erledigt. Das Konzert werde jetzt komplett online stattfinden.

Jonas Gross freut sich, dass er nun trotzdem zusammen mit Lisa Stoll auftreten und ihre neu arrangierten Stücke präsentieren darf. «Das letzte Mal sind wir vor zehn Jahren zusammen auf der Bühne gestanden. Da steckten wir quasi noch in den Kinderschuhen», erzählt er lachend.

Gerade in dieser Zeit sei es wichtig, dass solche kulturellen Anlässe durchgeführt werden können. «Ich glaube, die Schweizer Kulturszene muss sich neu orientieren, neue Wege ausprobieren und flexibel bleiben», sagt Gross. «Und wenn das funktioniert, könnte es auch eine Lösung für die Zukunft sein, auch wenn sich die Situation um Corona wieder etwas beruhigt hat.»

Wer via Computer am Konzert dabei sein möchte, der kann ganz einfach auf der Website von Artonair für 15 Franken einen einmaligen Zugang für «Pantasia 2021» lösen.

Weitere Informationen unter www.jonasgross.ch oder unter www.artonair.ch