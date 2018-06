Upcycling, beziehungsweise #zweimalig ist auch das Motto des Villmerger Jugendfestes, das am nächsten Wochenende stattfindet. Furi Hundt ist die künstlerische Leitung des traditionellen Jugendfest-Umzuges übertragen worden, der am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr, also zweimal(ig) stattfindet.

Der diesjährige Umzug ist in verschiedener Hinsicht speziell: Damit die Kinder ihn auch geniessen können, wird die Schule in zwei Umzugsgruppen aufgeteilt. Die eine macht am Samstag mit und darf am Sonntag zusehen, die zweite schaut am Samstag zu und macht am Sonntag mit.