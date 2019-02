7814 Kilogramm Sachspenden wurden gestern in der Bleichi Wohlen sortiert, in Schachteln gepackt und auf Paletten geladen. Acht Freiwillige haben anhand von Listen Esswaren, Kosmetika und Hygieneartikel in die Kartons verpackt. Heute machen sie sich nochmals ans Werk. 60'000 Pakete werden im Rahmen der Aktion «2 x Weihnachten» an sozial Benachteiligte abgegeben. 4400 Personen im Aargau können davon profitieren, darunter auch 1400 Kinder. Verteilt werden die Sachspenden an 43 Gemeinden und Institutionen, die sie an Armutsbetroffene weitergeben. 10'000 der Pakete sind bereits fertig gepackt und konnten für 25 Franken im Coop gekauft werden. «Diese müssen wir zwar nicht mehr rüsten, aber es kann sein, dass sie nicht das beinhalten, was die Armutsbetroffenen brauchen», erklärt Chantal Stähli, Teamleiterin des Roten Kreuzes Aargau. Die Coop-Pakete werden im Aargau dieses Jahr als Pilotprojekt getestet.