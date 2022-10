O'zapft is Auf diesen Oktoberfesten schunkeln die Freiämter nach der Pandemie – ein Überblick Die Oktoberfestfans haben eine lange Durststrecke hinter sich. Doch heuer heisst es wieder: Dirndl und Lederhosen montieren und gemeinsam schunkeln. Einen Blick in den Veranstaltungskalender zeigt, dass man dafür nicht extra nach München muss. In diesen Gemeinden finden einige der grössten Wiesn der Region statt.

Ein Oktoberfest wie dieses 2017 wird es heuer in Muri nicht geben. Stattdessen gibt es im Klosterhof den Anlass «Muri tanzt». Melanie Burgener (6.10.17)

Oans, zwoa, O'zapft is! Nach einer langen Durststrecke können die Oktoberfestfans heuer endlich wieder ohne Einschränkungen auf den Putz hauen. Während 2020 erst gar keine Feste durchgeführt werden durften, wagten sich viele Veranstaltende auch im vergangenen Jahr nicht daran, einen solchen Grossanlass unter Schutzmassnahmen zu organisieren.

Doch in diesem Jahr heisst es wieder: Dirndl und Lederhosen montieren und gemeinsam schunkeln. Ein Blick in den Veranstaltungskalender im Freiamt zeigt: Man muss nicht auf die Münchner Wiesn, um das deutsche Volksfest zu erleben.

Ein breites Oktoberfest-Angebot gibt es in unzähligen Restaurants in der Umgebung. Livemusik gehört da in vielen Beizen genauso dazu wie die obligate Weisswurst, das halbe Hendl und die Brezn. Und für alle, die ein grosses Fest wollen, haben sich verschiedene Veranstaltende und Vereine im Freiamt ins Zeug gelegt. Die AZ hat bei einigen nachgefragt.

«Seit fast vier Wochen sind wir komplett ausverkauft»

Eines findet am 8. Oktober im Casino in Bremgarten statt. Bereits zum fünften Mal wird dieses Oktoberfest vom Verein Rüsskult organisiert, heuer zum ersten Mal nach drei Jahren. «2020 hatten wir nicht so grosse Sorge, dass man bis im Herbst wieder ein Oktoberfest durchführen kann», erinnert sich Präsident Florian Keusch. 2021 war klar, unter Schutzmassnahmen wollte der Verein kein Fest durchführen.

Vor der Pandemie hat der Verein Rüsskult mit seinem Oktoberfest bereits vier Mal das Casino in Bremgarten füllen können. zvg

Ihrem Ruf hat dieser Entscheid definitiv nicht geschadet. «Seit fast vier Wochen sind wir komplett ausverkauft», freut sich Keusch. «Wir hatten so viele Nachfragen, dass wir zusätzlich zu den rund 400 Plätzen im Casino noch gut 100 mehr hätten besetzen können», ergänzt er.

Den Auftakt mache eine regionale Blaskapelle. «Dann sorgt die Band Die jungen Thierseer aus Österreich über vier Stunden lang für Musik und Programm.»

Der FC Wohlen möchte das Casino füllen

Zu Gast sind die Thierseer auch am Oktoberfest vom FC Wohlen, das erste, das der Verein organisiert. «Wir haben uns darüber unterhalten, dass die Leute nach Corona wieder gewillt sind zu festen», erzählt Jasmin Hochstrasser aus dem Vorstand und dem Oktoberfest-OK. So sei klar gewesen, dass der Verein einen Anlass planen möchte. Hochstrasser sagt:

«Wir dachten, Oktoberfeste kommen bei den Leuten gut an und boomen immer mehr.»

Herausfordernd sei, dass nun viele Veranstaltungen gleichzeitig stattfinden. «Die Leute müssen sich entscheiden, wohin sie wollen», so Hochstrasser. Wer sich für die Wiesn im Wohler Casino entscheidet, den erwarte eine gute, ausgelassene Stimmung. «Am Freitag, 21. Oktober, spielen die Thierseer, am Samstag kommen die Spatzen 2000», erzählt sie.

Speziell ist, dass man nicht einen ganzen Tisch reservieren muss. «Wir haben auch einen Barbereich, in den man spontan an der Abendkasse noch eingelassen wird», verspricht Hochstrasser.

Im Bürgisserhus gibt’s ebenfalls Tickets an der Abendkasse

Einzelplätze sind auch auf der Mutscheller Wiesn erhältlich, die am 15. Oktober zum 15. Mal von den Wider Chuestallfäger organisiert wird. Zwar kann man für den Anlass im Bürgisserhus auch im Vorverkauf einen der 70 Tische reservieren. «Zusätzlich haben wir auch noch rund 100 Stehplätze. Und wenn die ausverkauft sind, dann gibt es auch an der Abendkasse nochmals zwischen 50 und 120 Billette», erzählt Vereinspräsident Bruno Zimmermann.

Traditionelle Musik ghört zum Oktoberfest dazu. Melanie Burgener (6.10.17)

Auch im vergangenen Jahr haben sie ihren beliebten Anlass durchgeführt. «Damals mit der 3G-Regel, und trotzdem waren wir ausverkauft», erinnert er sich. Heuer startet der Event bereits am Nachmittag beim Bolleri in Berikon, wo es an einem Outdoorstand Würste und Bier gibt. «Ab 18.30 Uhr können die Gäste dann ins Berikerhus, als Voract kommt die Sängerin Diana Landolt, danach spielen Chuelee.»

In Muri wird in diesem Oktober mit Irish Folk gefeiert

Vor der Pandemie war auch der Klosterhof Muri für sein Oktoberfest bekannt. Doch in diesem Jahr feiern die Organisierenden etwas anders. Nachdem klar war, dass sie den Klosterhof nicht an ihrem Wunschdatum, sondern erst später zur Verfügung haben werden, überlegten sich die Veranstaltenden eine Alternative.

«Wir glauben, dass das Oktoberfest unterdessen etwas ausgelutscht ist», erzählt OK-Präsident Christoph Stöckli. Deshalb gibt es in diesem Jahr «Muri tanzt». Gleicher Ort, gleiches OK, anderes Programm. Der Freitag, 28. Oktober, erinnert mit der Stubetegäng zwar musiktechnisch noch eher an eine Wiesn. «Am Samstag spielt dann aber die Band azTon und die Irish-Folk-Band The Led Farmers. Da wird es eher rockig», sagt Stöckli.

Das OK hofft, dass sie am Freitag alle 2000 Einzelbillette verkaufen können und am Samstag gut 1500 Gäste ihren Weg in den Klosterhof Muri finden. Die Tickets könne man noch immer bei Eventfrog vorbestellen oder an der Abendkasse kaufen.