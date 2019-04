Hauptübung – das war früher für die Feuerwehrleute auch Zahltag: Der Fourier verteilte den Sold für die unter dem Jahr besuchten Übungen und geleisteten Einsätze sowie die Entschädigungen für Kaderleute und spezielle Chargen. Ein Freudentag auch für das Service-Personal in den Dorfbeizen. Nicht selten wurde der erhaltene Sold zu einem ansehnlichen Teil noch in der gleichen Nacht auf den Putz, beziehungsweise die Bartheke, gehauen.

Nicht von Urs Egli. Der heute 56-jährige Sarmenstorfer hat 26 Jahre lang Feuerwehrdienst geleistet und sich bis zum Offizier weitergebildet. Den Sold Ende Jahr hat er jeweils nicht in Alkohol umgesetzt, sondern Werkzeug und Maschinen gekauft. Das steht jetzt in seiner Werkstatt in Boswil. Der gelernte Carrosseriespengler hat sich 2017 selbstständig gemacht und baut in seiner CamperBusBau GmbH Kastenwagen und Kleinbusse zu Campern aus.

Erfahrung in der Branche

Urs Egli ist ein Camper: «Schon in jungen Jahren habe ich VW-Busse ausgebaut und bin mit ihnen durch Europa getourt. Später habe ich dann auch etwa Kollegen beim Ausbau ihrer Busse geholfen», erzählt er.

Nach seiner Ausbildung war Egli vorerst als Projektleiter im Anlagen- und Apparatebau tätig und hat dann der Campingbranche wertvolle Erfahrungen gesammelt. «Später war ich auch als Produktionsleiter im Fahrzeugbau tätig und habe mir dort vertiefte Kenntnisse über die Verfahren angeeignet, welche für die Homologation und Zulassung von um- und ausgebauten Fahrzeugen nötig sind.» Das so erworbene Know-how hat er umgehend in seiner gut ausgerüsteten Freizeitwerkstatt umgesetzt, wo er nach Feierabend und am Wochenende Kleinbusse zu Campingfahrzeugen umbaute.

Im Frühling 2017 hat Urs Egli schliesslich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt: «Ich habe an der Wohlerstrasse in Boswil die geeigneten Räumlichkeiten gefunden und mir dort eine Werkstatt eingerichtet. Über genügend Aufträge musste ich mich von Anfang an nicht beklagen, die über viele Jahre geknüpften Kontakte zur Camping-Szene waren dabei sehr hilfreich. Ich mache oft auch spezielle Sachen für Händler, die selber nicht über die nötige Einrichtung und/oder Erfahrung verfügen.»

Breites Tätigkeitsgebiet

Egli ist ein technischer Allrounder, der nicht nur Kastenwagen nach den Kundenwünschen zum individuellen Campingfahrzeug ausbaut. Er macht auch Reparaturen und Umbauten, montiert Solaranlagen, Standheizungen, Wasserversorgungen und vor allem Aufstelldächer. «In diesem Bereich bin ich speziell gut ausgerüstet und verfüge über sehr viel Erfahrung. Die entsprechende Umrüstung von Fahrzeugen ist sicher eine meiner Stärken.»

Wie Wohnmobile und Wohnwagen sind auch komplett ausgerüstete Camping-Busse von verschiedenen Anbietern auf dem Markt. Besteht da überhaupt ein Bedarf nach den Produkten von Urs Egli? «Ja», sagt er, «immer mehr. Das Freizeitverhalten hat sich geändert, viele Leute wollen heute nicht mehr ein Fahrzeug ab Stange, sondern eines, das spezifisch auf ihre Aktivitäten zugeschnitten ist. Das kann ich ihnen bieten.»

Zudem profitiere er vom anhaltenden Camping-Boom (Text unter Bild) sowie vom Trend zu kleineren Fahrzeugen: «Immer mehr Camper suchen ein Fahrzeug, das sie im Alltag und in der Freizeit einsetzen können.» Das belege auch die steigende Zahl seiner Mitbewerber auf dem Markt. Doch die, sagt Urs Egli, störe ihn nicht: «In diesem Bereich gibt es für alle genug zu tun.»