Open-Air-Konzerte Rockige Beats in Waltenschwil: Die Schule lädt zum Banneggfestival Zum zweiten Mal findet das Banneggfestival der Schule Waltenschwil statt. Am 10. und 11. Juni wird die Musikschule auf dem Pausenplatz zwei Open-Air-Konzerte geben. Zugleich findet im Schulhaus die Jahresausstellung der Gestaltungsfächer statt.

Sommerstimmung wird es beim Schulhaus Bannegg in Waltenschwil bald wieder geben dank den Open-Air-Konzerten. Marc Ribolla

(11.5.2022)

Einmal auf der Bühne stehen und in die Saiten greifen. Diese Gelegenheit haben die Waltenschwiler Musikschülerinnen und -Schüler am schuleigenen Banneggfestival. Für den Freitag wurde ein Rock-Pop-Abend vorbereitet, mit bekannten Songs wie «W.Nuss vo Bümpliz» und «Smells Like Teen Spirit». Gespielt werden die Lieder von der «Blechbläsergang» und einer gemischten Band. In dieser musizieren Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Lehrpersonen.

Am Samstag erfolgt ein Programm vom Geigen-, Flöten- und Pianoensemble. Die Konzerte finden in sommerlicher Open-Air-Stimmung auf dem Pausenplatz der Schule Waltenschwil statt.

Jahresausstellung zeigt gesammelte Werke der Schülerschaft

Vom Stricken übers Nähen, im textilen Gestalten haben die Kinder der Schule Waltenschwil im letzten Jahr viel gearbeitet und verschiedene Arbeiten erstellt. Ebenso im technischen Gestalten, dort wurde konstruiert, geschliffen und geschraubt. Im bildnerischen Gestalten wurde auch kreativ gearbeitet, viele verschiedene Materialien und Techniken wurden angewendet. Die Werke aus einem Jahr Kreativarbeit werden am Freitagabend und Samstagvormittag im Schulhaus Bannegg ausgestellt.

Auch ein kulinarisches Angebot erwartet die Besuchenden. Die 4. Klassen betreiben ein Beizli und bieten Hotdogs, Kuchen und Getränke an. So sollen die Klassenkassen möglichst gut gefüllt werden, damit es einen Zustupf für die Finanzierung der Klassenlager gibt.