Oldtimer-Rennen 300 Teilnehmer und sogar Oldtimer, die E-Fuel tanken: Der GP Mutschellen begeistert Fahrer und Publikum gleichermassen Der GP Mutschellen war am Sonntag sicherlich der Publikumsmagnet in der Region. Spannend auch, dass in diesem Jahr drei mit E-Fuel betankte Automobile mitfuhren, für alle drei war es eine Premiere.

16 Bilder 16 Bilder Impressionen vom GP Mutschellen 2023. Valentin Hehli / ARG

Während der Staub des vorausfahrendes Autos noch in der Luft liegt, braust schon der nächste Oldtimer um die Ecke, gut gelaunt winkt der Fahrer den vielen Zuschauenden zu. Diese reihen sich hinter den Absperrungen an der Strasse entlang auf. Dahinter schlängeln sich weitere Besucherinnen und Besucher in Richtung eines Feldes - von der Anhöhe ist der Ausblick auf die Rennfahrer besonders gut. Viele sind mit Kameras ausgerüstet und haben sich sogar Klappstühle mitgebracht. Da wird auch schon der nächste Wagen vom Speaker angekündigt: Es ist ein weisser Jensen-Healey aus dem Jahr 1973. Das Spezielle an diesem Fahrzeug ist: Es fährt mit E-Fuel.

Eine gelungene E-Fuel-Premiere

Kurz nach dem Rennlauf Lauf zeigt sich der Besitzer des schönen Oldtimers, Bernhard Taeschler aus Sarmenstorf, sichtlich zufrieden. Er ist nicht nur ein begeisterter Oldtimer-Fan, er besitzt fünf dieser Schmuckstücke älterer Bauart, sondern auch Präsident der Swiss Historic Vehicle Federation (SHVF). «Das war das erste Mal, dass der Wagen mit E-Fuel gefahren ist», berichtet er, «eine Premiere sozusagen. Es lief alles ganz wunderbar.»

Hinter dem Jensen-Healey an einer Mauer steht ein Kanister. Darin ist eine helle Flüssigkeit, Taeschler hebt den Behälter hoch und informiert, dieses sei der besagte Treibstoff. «Aktuell kann man E-Fuel nur bei einem Händler in der Schweiz bestellen, es wird im Fass geliefert», führt er schmunzelnd aus. Für unterwegs zum Nachfüllen habe er den Treibstoff in den Kanister umgefüllt.

Nicht nur er, auch zwei weitere Fahrer im Rennfeld sind mit E-Fuel unterwegs, es sind Stephan Furter in einem Ford Cortina GT aus dem Jahr 1979 und Christoph Krüsi mit seinem Westfield Sport XI aus dem Jahr 1972. Dazu weiss der Präsident der SHVF: «Auch diese beiden haben erstmalig mit E-Fuel getankt.» Für die Zukunft hofft er, dass sich noch mehr Fahrerinnen und Fahrer der älteren Automobile für den Treibstoff ohne fossile Zutaten entscheiden. «Das Problem ist, mit sechs Franke pro Liter ist er noch sehr teuer», räumt er ein.

Allerdings würde eine steigende Nachfrage die Preise sicherlich bald senken. «Es ist kaum möglich, die alten Automobile so umzurüsten, damit sie elektrisch betrieben werden können», erläutert Bernhard Taeschler. «Deswegen ist E-Fuel eine gute Alternative. Es besteht aus Wasser und Kohlenstoff, also H₂O, und CO2 sowie viel erneuerbarer Energie.»

Ein weiterer Vorteil sei, dass die Motoren nicht umgerüstet werden müssen. Bevor er sich für den nächsten Lauf startklar macht, weist Bernhard Taeschler daraufhin: «Natürlich sind bei einer Veranstaltung wie heute mehr ältere Fahrzeuge zu sehen als üblich. Doch insgesamt machen Oldtimer nur ein bis höchstens zwei Prozent im gesamten Verkehrsaufkommen aus.»

Zufrieden mit dem GP Mutschellen zeigt sich ebenfalls Stefan Baur, Präsident des Verein Grand Prix Mutschellen. Seit 2004 finde der Event mit dem Motto «Motorsportgeschichte live erleben» in regelmässigen Abständen statt, zuletzt war es 2018. «Aufgrund der Covid-Pandemie ist der letzte GP fünf Jahre her. Umso schöner, dass die Veranstaltung jetzt wieder stattfindet», sagt Stefan Baur.

Über mangelndes Interesse kann er sich nicht beklagen, die Zuschauenden strömen die Strasse entlang. Aber auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es anscheinend mehr als genug. Dazu der Vereinspräsident: «Es sind sogar zu viele Anmeldungen, wir müssen dann auch ablehnen. Das Besondere am GP sind die einfach die Begegnungen zwischen den Fahrenden und den Besucherinnen und Besuchern.»

Diese Ansicht vertreten Zuschauende sowie Teilnehmende einmütig. Vanessa Lane nutzt die Gelegenheit, um sich im Fahrerlager genau umzuschauen. «Der GP Mutschellen ist sehr persönlich, es ist toll, sich mit den Fahrern so austauschen zu können», stellt sie begeistert fest. «Ich bin ein grosser Fan klassischer Autos, der Renault Alpine und auch der Shelby Cobra gehören zu meinen Favoriten.»

Die Begeisterung für den Anlass teilt Peter Hauptlin: «Ich bin nicht nur als Zuschauer hier, ich fahre auch eine Ducati aus dem Jahr 1970. Jetzt bin ich das dritte Mal dabei.» Froh sei er, dass dieser Anlass nach wie vor stattfinde. «Man sieht ja wie gross das Interesse der Leute ist, welche hierher kommen, Ich hoffe, Veranstaltungen wie den GP Mutschellen gibt es auch in Zukunft.»