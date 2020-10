Ohne Foto im Wahlflyer - Wer hinter dem Grünen Phantom bei den Grossratskandidaten steckt

Auf dem Papier passt Luana Bachmann so gut zu ihrer Partei wie keine andere der 16 Grossratskandidatinnen und -kandidaten der Grünen im Bezirk Bremgarten. Die 33-Jährige aus Oberwil-Lieli hat im Wahlflyer einen komplett grünen Hintergrund. Und bleibt trotzdem ein optisches Phantom.

Wie sie aussieht, erfährt der Stimmbürger nicht. Damit ist Bachmann ein Unikum in den acht den Wahlunterlagen beigelegten Flyern der SVP, SP, FDP, CVP, Grüne, GLP, EVP und EDU. Als einzige der 108 Kandidierenden bleibt sie gesichtslos.

Möchte Luana Bachmann damit speziell Wahlkampf betreiben und ihre Wahlchancen steigern? Die AZ hat sich auf die Suche nach dem grünen Phantom gemacht.

Offizielles Parteifoto hat ihr nicht gefallen

Luana Bachmann arbeitet und wohnt erst seit vergangenem Februar auf dem Birchhof von Roger Gündel in Oberwil-Lieli, zugezogen ist sie aus dem Kanton Zürich. Sie studiert Umweltingenieurin mit Vertiefungsrichtung Bio-Landwirtschaft an der ZHAW in Wädenswil. Beim Überraschungsbesuch des AZ-Reporters klärt sie die Hintergründe ihres profillosen Auftritts auf.