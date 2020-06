Offerten nicht zufriedenstellend: Bau des Hasenbergturms verzögert sich

Vergangene Woche feierte der Trägerverein Hasenbergturm seinen zweiten Geburtstag. Anstossen konnten die Mitglieder um Präsident Peter Spring aber auf der 35 Meter hoch geplanten Aussichtsplattform nicht. Denn der Turm auf dem Land der Stiftung Haus Morgenstern in Widen steht noch gar nicht. Obwohl alle Baubewilligungen und finanziellen Zusicherungen für die geschätzten Kosten von rund 910'000 Franken seit Mitte letzten Jahres vorliegen. Woran hapert es, dass der Hasenbergturm mit seinen zukünftigen 211 Treppenstufen die Ausflügler noch nicht mit einem weiten Blick in die Ferne über Ostschweiz, Innerschweiz oder Berner Alpen belohnt?

Widens Gemeindeammann Peter Spring erklärt auf Anfrage: «Das Projekt hat eine leichte Verzögerung erhalten, weil die Offerten der vier Generalunternehmer teilweise deutlich über unseren Vorstellungen lagen.» Um herauszufinden, wo man allenfalls beim Bau des Turmes Abstriche machen könnte, gab der Verein bei der Firma Makiol Wiederkehr in Beinwil am See eine Analyse in Auftrag. Mittlerweile ist diese ausgewertet.

Statt Generalunternehmer einzelne Bauaufträge

Spring erklärt: «Das Projekt hat jetzt wieder Fahrt aufgenommen. Wir haben entschieden, die Leistungen einzeln und nicht an eine Generalunternehmung zu vergeben. Wir holen dazu Offerten beispielsweise für das Holz, den Aushub oder den Gerüstbau ein. Zusätzlich verhandeln wir mit Firmen, die ihre Arbeiten im Sinne eines Sponsorings ausführen könnten.» Klar ist gemäss Aussage des Vereinspräsidenten, dass an der Charakteristik des gleichseitigen Dreiecksturms sowie der Höhe nichts geändert wird.