Öffentlicher Verkehr Morgendlicher Direktzug Wohlen–Zug fällt weg, doch Buslinie zum Spital Muri kann Betrieb dank genug Gästen beibehalten An der Abgeordnetenversammlung in Abtwil schaute der Regionalplanungsverband Oberes Freiamt auf ein intensives Jahr zurück. Auch in Zukunft wartet viel Arbeit auf die Kommissionen, besonders in den Bereichen öffentlicher Verkehr und Wirtschaft.

Ein Zug unterwegs durchs Freiamt. Bild: Reto Widmer/zvg

Die Aufgabenlisten der vier Kommissionen des Regionalplanungsverband Oberes Freiamt für das laufende Jahr sind lang. Vom Hochwasserschutz über die Neugestaltung der Website bis zur vorausschauenden Pflegebettenplanung. Doch ein volles Programm ist für den Regionalplanungsverband (Repla) nichts neues.

«Das letzte Jahr war für uns sehr intensiv. Nach der Pandemie ist einiges wieder zum Laufen gekommen», sagte Pius Wiss, Verbandspräsident, anlässlich der Abgeordnetenversammlung in Abtwil. Zusätzliche Ressourcen brauchte die Koordination der Freiwilligenarbeit, welche für die Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine geschaffen wurde. Deshalb plant die Repla nun eine regionale Integrationsfachstelle.

Am Wochenende mehr Züge in Richtung Arth-Goldau

Von einem Wermutstropfen erzählt Reto Widmer von der ÖV-Kommission. Der frühmorgendliche Direktzug von Wohlen nach Zug, welcher von Montag bis Freitag verkehrt, wird ab Dezember 2023 eingestellt. Dies, weil das Angebot nur von wenigen Pendlerinnen und Pendlern genutzt wird.

Zufrieden ist Widmer hingegen mit der Nutzung der Buslinie 217 bis zum Spital Muri: «Diese wird ordentlich frequentiert, wir können den Betrieb beibehalten.» Ausserdem berichtet er, dass der Kanton die Direktverbindungen von Wohlen und Muri nach Arth-Goldau an den Wochenenden ausbauen will. Dieser Zug soll während der Stosszeiten im Stundentakt verkehren, so gibt es aus dem Freiamt eine schnelle Verbindung Richtung Gotthard.

Website soll zum «digitalen Eingangstor ins Freiamt» werden

Die Wirtschaftskommission hat es sich zum Ziel gemacht, die Unternehmen im Freiamt mit Netzwerktreffen stärker in Kontakt zu bringen. Kommissionspräsident Rainer Heggli erzählt: «Die Durchführung dieser Anlässe ist uns sehr wichtig. So wollen wir die Player der Region zusammenbringen.» Dafür sind Ereignisse wie eine Tischmesse in Sins oder der Lehrlings-Award in Muri geplant. Gegen aussen will die Kommission die Marke «Freiamt. Mittendrin» stärken. Die im letzten Jahr lancierte Website soll zum «digitalen Eingangstor ins Freiamt» werden.

Über die Digitalisierung sprachen auch Martin Nietlispach und Jules Bittel in ihrem Gastreferat über die Medienlandschaft im Freiamt. Die beiden Verleger rundeten mit ihrem Vortrag über die aktuellen Herausforderungen in der Zeitungsbranche den Anlass ab.

Repla-Präsident Pius Wiss (rechts) dankt den Verlegern Martin Nietlispach (links) und Jules Bittel (Mitte) für ihren Vortrag zu den Herausforderungen der Medienlandschaft im Freiamt. bild: Laura Koller

Nietlispach betreibt die Freiämter Regionalzeitungen AG und publiziert mit dem «Bremgarter Bezirksanzeiger», dem «Wohler Anzeiger» und dem «Freiämter» drei Regionalzeitungen. Bittel ist seit Dezember 2021 Verleger des «Anzeiger Oberfreiamt». Nietlispach finanziert seine Zeitungen durch Abonnemente und Inserate, während Bittel zusätzlich Unterstützungsbeitrage von sieben Gemeinden erhält. Diese stehen seinem Verlag zu, weil seine Regionalzeitung auch als amtlicher Anzeiger dient.

Regionaljournalismus kann nur mit digitaler Werbung nicht überleben

Daher berichteten sie aus leicht unterschiedlichen Perspektiven, obwohl sie mit denselben Problemen kämpfen. Nietlispach erklärt, dass in der Branche seit 2008 rund siebzig Prozent der Werbegelder verloren gingen und vom Print in den digitalen Bereich gewandert sind. Dort machen Grossunternehmen wie Google oder Facebook den Hauptumsatz mit Werbegeldern.

«Diese Unternehmen krallen sich alles», sagt er. Und fährt fort: «Selbst wenn alle Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Freiamt sich jeden Tag auf unserer Website durch alle Artikel klickten, würden die digitalen Werbeeinnahmen den Regionaljournalismus nicht finanzieren. Das ist eine bittere Wahrheit.» Daher sei es wichtig, dass die Gemeinden und Unternehmen in der Region ihre Anzeigen weiterhin in den Zeitungen schalten und nicht nur im Amtsblatt.

Bittel stimmt dem zu und appelliert auch an die Anwesenden. Wenn Informationen über das regionale Geschehen nicht fliessen, nimmt das öffentliche Leben in diesen Bereichen ab. Die Gemeinden sollen die Regionalzeitungen für den Informationsfluss zur Bevölkerung nutzen und auch für die lokalen Unternehmen sind diese eine passenden Werbeplattform.