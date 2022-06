Öffentlicher Verkehr Gegen weitere Schliessungen: In Wohlen steht der letzte SBB-Schalter des Freiamts, dieser soll dringend offen bleiben Vieles hat sich in den vergangenen Jahren im öffentlichen Verkehr im Freiamt verbessert. Nun will die SBB aber die Öffnungszeiten ihres letzten Schalters in Wohlen drastisch verkürzen. Dagegen wehrt sich die Kommission öffentlicher Verkehr. Und sie hat noch mehr Ideen für den Fahrplan 2023.

Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr im Freiamt hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Dennoch gibt es noch verschiedene Verbesserungsmöglichkeiten. zvg/Reto Widmer

Im Grunde ist die Kommission öffentlicher Verkehr der Regionalplanungsverbände des Freiamtes zufrieden. «Die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs im Einzugsgebiet der SBB-Linie 653 Aarau – Arth-Goldau darf sich sehen lassen.» Zudem wurden die S25 Muri-Brugg sowie der Südbahn-Express mit Halt in Wohlen und Muri eingeführt. Im oberen Freiamt gibt es weiter die auf 2021 eingeführte S-Bahn nach Zug sowie eine neue frühe Busverbindung Abtwil-Sins. «Und auf der Linie 340 Wohlen-Meisterschwanden wurde und wird das Angebot laufend stark ausgebaut.»

Als grösste Errungenschaft mit beachtlichem Erfolg dürfen gemäss Reto Widmer, Präsident der Kommission, die Südbahn-Express-Schnellzüge an Samstagen und Feiertagen gewertet werden, die Aarau und Arth-Goldau schnellstmöglich mit der Zentralschweiz, der Gotthard-Bergstrecke und dem Tessin/Italien verbinden. Mit ihnen dauert die Reise ab Wohlen nach Lugano gerade noch eine Stunde und 50 Minuten.

Die Frequenzen vor allem im zweiten Morgenzug betragen regelmässig zwischen 100 und 200 Passagiere, was die SBB nun dazu veranlasst hat, die Züge teilweise mit Doppelkompositionen fahren zu lassen. «Aufgrund der beschriebenen erfreulichen Entwicklung beantragt die Kommission nun erneut die Einführung des dritten Zugpaares, sodass zu den Hauptverkehrszeiten ein Stundentakt angeboten werden kann», schreibt die Kommission.

Bereits gesichert für den Fahrplanwechsel vom kommenden Dezember sind laut Widmer Optimierungen im Busbereich. So wird das Wochenend-Angebot zwischen Wohlen und Meisterschwanden weiter ausgebaut. Die Express-Busse Bremgarten/Mutschellen-Zürich Enge erhalten den wichtigen Halt in Zürich-Sihlcity Nord zurück.

Kommission wehrt sich gegen weitere Schliessung der SBB-Schalter

«Ein leidiges Thema sind die auf dieses Jahr wiederum reduzierten Schalteröffnungszeiten des SBB-Reisezentrums in Wohlen», betont die Kommission. «Nachdem die Schalter in Muri schon vor wenigen Jahren ganz dichtmachten und jene in Wohlen an Feiertagen geschlossen wurden, stehen die Kunden im mittlerweile einzigen Reisezentrum zwischen Lenzburg und Rotkreuz neu auch an Samstagmittagen vor verschlossenen Türen.» Mit Beschwerdebriefen (unter anderem der Gemeinde Wohlen) und einer Grossratsinterpellation, getragen von FDP, SVP und Grünen, soll diese «kundenfeindliche Entwicklung gestoppt und rückgängig gemacht werden».

Diese Begehren reichte die Kommission ÖV für den Fahrplan 2023 ein: Baldmöglichste Einführung der IC-Halte St.Gallen-Zürich-Bern-Westschweiz in Aarau

Halt der IR Basel-Luzern-Locarno in Rotkreuz

Zweiter Halt der IR Zürich-Luzern in Rotkreuz

Einführung des dritten Zugpaars des Südbahn-Express an Samstagen und Sonntagen

Frühere Fahrlage der Südbahn-Express-Abendzüge, sodass in Wohlen, Lenzburg und Aarau Anschlüsse hergestellt werden können

Beibehaltung der S42 Muri-Zürich bei der Angebotsplanung ab 2030

Baldmöglichster Ausbau des Stellwerks Othmarsingen, damit beide S26-Züge nach Aarau (-Langenthal) geführt werden können

Einführung einer Abend-S-Bahn Zug-Rotkreuz-Wohlen, falls das Rollmaterial dafür vorhanden ist

Raschestmögliche Ausstattung aller Freiämter Postautos und Ortsbusse mit dem neuen Zugverspätungs-Informationssystem

Offizielle Herstellung von Anschlüssen der Linie 341 am frühen Morgen in Rottenschwil Abzweigung an die Linie 245 Richtung Zürich-Triemli.

Noch in Bearbeitung ist die Ortsbusstudie Wohlen, die nebst einer besseren Erschliessung wichtiger Gebiete in Wohlen auch dem Ortsteil Büelisacker in Waltenschwil sowie den Gemeinden Bünzen und Besenbüren eine bessere ÖV-Erschliessung bringen könnte. (az)