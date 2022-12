Öffentlicher Verkehr «Das Freiamt soll nicht nur die Belastung haben, sondern auch von besseren Anschlüssen profitieren» Reto Widmer, der neue Präsident der Kommission ÖV Freiamt, nimmt Stellung zur Situation des öffentlichen Verkehrs in der Region. Die Kommission hat zahlreiche Vorschläge und Forderungen aufgelistet.

Exklusiv für Abonnenten

Reto Widmer, der neue Präsident der Kommission öffentlicher Verkehr Freiamt der beiden Replas Unteres Bünztal und Oberes Freiamt. Toni Widmer

«Eines der wichtigsten Ziele unserer Arbeit wird es weiterhin sein, die Anbindung aller Freiämter Gemeinden an den öffentlichen Verkehr zu verbessern», sagt Reto Widmer. Der 47-jährige Wohler präsidiert neu die Kommission ÖV der Regionalplanungsverbände (Replas) Unteres Bünztal und Oberes Freiamt und ist Nachfolger von Fredy Zobrist.

Widmer ist in Wohlen aufgewachsen, hat sich nach der Matura zum Volksschullehrer weitergebildet, Geografie studiert und die Ausbildung zum Mittelschullehrer absolviert. Aktuell unterrichtet er Geografie an einer Zürcher Privatschule. Für die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs hat er sich schon früh eingesetzt:

«Mich hat das Thema schon immer interessiert, vielleicht auch, weil mein Grossvater ein Bähnler gewesen ist.»

Schon 1991 habe er erstmals an einer Fahrplankonferenz teilgenommen, die der Kanton damals jährlich durchgeführt hat. Bürgerinnen und Bürger konnten dort ihre Anliegen und Wünsche zum öffentlichen Verkehr einbringen und der Kanton hat diese dann umgesetzt – oder auch nicht.

Er wurde zum Weggefährten von Fredy Zobrist

Fredy Zobrist. Toni Widmer

Bald ist Reto Widmer zum Weggefährten von Fredy Zobrist geworden und hat ihn im Bestreben unterstützt, die Erschliessung des Freiamts mit Bus- und Bahnverbindungen zu verbessern. Widmers Bilanz dazu lautet:

«Wir haben gemeinsam für unsere Region gekämpft und einiges erreicht.»

Es sei in den letzten Jahren gelungen – auch dank der Unterstützung des Kantons – das Angebot der S42 (Muri-Zürich) auszubauen und den Freiämter Schnellbus zum Bahnhof Zürich-Enge zu etablieren. Mit dem Bau des dritten Gexi-Gleises in Lenzburg habe man verschiedene Verbesserungen erreicht und im Oberfreiamt den Halbstundentakt eingeführt, das Wagenmaterial erneuert und als bisherigen Höhepunkt mit dem Südbahn-Express eine schnelle Wochenendverbindung ins Tessin realisiert. Der neue Kommissionspräsident konstatiert:

«Die Übergabe des Präsidiums erfolgt zu einem idealen Zeitpunkt, aktuell läuft es im öffentlichen Verkehr für das Freiamt recht rund.»

Das sei jedoch kein Grund, die Hände in den Schoss zu legen: «Es gibt auch in den nächsten Jahren noch viel zu tun», sagt Reto Widmer. Und nennt als nächste Ziele die Optimierung der Busanschlüsse, den Ausbau des Busangebotes generell und die bessere Erschliessung kleinerer Gemeinden.

Ausserdem fordert er den Halbstundentakt für alle S-Bahnen nach Aarau und die Beibehaltung der Direktzüge nach Zürich. Die Kommission führt zudem auf ihrer Liste mehr direkte S-Bahnen aus dem Oberfreiamt nach Zug, den Halt aller S-Bahnen in Benzenschwil und Mühlau sowie den Halt der SOB-Gotthardzüge in Rotkreuz.



Die Freiämter fordern den Ausbau des Südbahn-Expres-Angebotes und den Halt von Intercity-Zügen Zürich-Bern in Aarau. Um das Angebot in der Region zu stärken, möchten sie das Angebot zudem in ferner Zeit mit direkten Schnellzügen von Basel via Aarau-Freiamt in den Süden realisieren.

Zum ersten Mal in der Bahngeschichte gibt es einen Südbahn-Express von Aarau durchs Freiamt nach Arth-Goldau. Reto Widmer ist im Dezember 2020 bei der ersten Fahrt dabei. Melanie Burgener

«Wir gelten beim Kanton als hartnäckige Kommission»

Reto Widmer ist überzeugt, dass die Kommission dabei auch auf die Unterstützung aus Aarau zählen kann: «Der Kanton macht seine Arbeit im Bereich öffentlicher Verkehr gut. Doch es braucht uns nach wie vor, damit die spezifischen Anliegen des Freiamts in der Planung möglichst optimal berücksichtigt werden. Wir gelten als hartnäckige Kommission, aber ich denke, wir werden von den Verantwortlichen ernstgenommen und respektiert, weil wir stets versuchen, fundiert und sachlich zu argumentieren.»

Der neue Kommissionspräsident sieht den öffentlichen Verkehr als Ganzes und will sich entsprechend auch für alle Bereiche einsetzen. Die weitere Aufwertung der Südbahn-Linie ist für ihn aber nach wie vor ein grosses Anliegen: «Die besten Buslinien nützen nichts, wenn wir von den Aargauer und Freiämter Bahnhöfen nicht weiterkommen. Deshalb ist es für mich zentral, dass die Linie 653 (Aarau-Lenzburg-Rotkreuz-Arth Goldau) für den Personenverkehr weiter aufgewertet wird. Die Freiämter Bevölkerung soll nicht nur die Belastung des Güterverkehrs auf dieser Linie ertragen müssen, sie soll auch von besseren Anschlüssen profitieren.»