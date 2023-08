Öffentlicher Verkehr Ab Aristau fährt der Bus Richtung... Müri? Schreibfehler sorgt im Netz für Lacher Auf Facebook schmunzelt man derzeit über einen offensichtlichen Schreibfehler auf einer Bustafel an einer Aristauer Haltestelle. Doch wie kamen die überflüssigen «ü»-Pünktchen überhaupt auf das Schild?

Ein Facebook-User stellte das Bild des fehlerhaften Schilds ins Netz – und sorgte damit für einige Schmunzler. Screenshot/Facebook

Eine Frage lässt die Facebook-Gruppe «Freiamt» derzeit nicht mehr los: Wo zum Henker liegt bitte «Müri»? Gemäss einem Schild an der Bushaltestelle Waldhäusern bei Aristau verkehrt nämlich genau dorthin der Bus, wie ein Leser dem Nachrichtenportal «ArgoviaToday» berichtete.

In der Facebook-Gruppe erregte das geknipste Bild des Haltestellenschilds rasch viel Aufmerksamkeit, wird fleissig geliket und kommentiert. «ArgoviaToday» wollte genau wissen, wie es zum «ü»-Pünktchen-Fauxpas kam und fragte nach.

«Die Beschriftung wurde vor etwa vier Wochen angebracht. Da wurde die Tafel erneuert und bedruckt», erklärt Katarina Merkle, Mediensprecherin bei Postauto AG, gegenüber dem Nachrichtenportal. Dass die Haltestelle jedoch mit Müri statt Muri beschriftet ist, wisse die Postauto AG erst seit kurzem. «Wir wissen es erst seit Dienstag. Ein Buschauffeur hat uns die Beschriftung daraufhin bestätigt», so Merkle. Die Fahrgäste selbst hätten sich an der falschen Schreibweise bislang nicht gestört. «Bei uns ging keine Meldung von Gästen ein, dass das Schild falsch beschriftet ist»

Schild wird bald ersetzt

Wie die beiden Pünktchen auf das Schild gekommen ist, darüber kann Merkle nur mutmassen. «Wir haben das Schild beim Lieferanten korrekt per Mail bestellt», versichert sie. «Der Fehler muss sich wohl dort irgendwo eingeschlichen haben.» Genau nachvollziehen könne man das nun nicht mehr.

Wer sich an dem kleinen Schreibfehler an der Haltestelle ärgert, darf nun aufatmen. «Wir werden das Schild natürlich korrigieren», so die Mediensprecherin. Dies könne allerdings bis zu einer Woche in Anspruch nehmen. Bis dahin rät Merkle den Busreisenden, die Pünktchen einfach wegzudenken. (luk)