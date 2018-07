«Nach mehreren Anregungen aus der Bevölkerung hat der Gemeinderat entschieden, in zwei weiteren Quartieren je eine Tempo-30-Zone zu realisieren», schreibt die Villmerger Behörde in einer Mitteilung. Der Gemeinderat hat dafür je ein Gutachten mit Massnahmenplan in Auftrag gegeben und vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) prüfen lassen. Die Prüfungsberichte sind positiv, deshalb können die entsprechenden Projekte jetzt öffentlich aufgelegt werden.

In Planwerk bereits festgelegt

Das erste Projekt betrifft den Raum Schulhausstrasse, Oberdorf, Hinterdorf. Die Absicht, dort den Verkehr zu beruhigen, ist nicht neu, sondern bereits im Gesamtplan Verkehr behördenverbindlich festgelegt worden. Die Umsetzung soll vorerst ausschliesslich mit Signalisation und Fahrbahnmarkierungen nach dem Grundsatz der Mischverkehrsführung mit Rechtsvortritt erfolgen, hält der Gemeinderat fest. Die bestehenden Fussgängerstreifen beim Schulhaus sollen beibehalten werden.

Das zweite Projekt betrifft das Quartier Weingasse, Himmelrych. Auch hier ist die Einführung von Tempo 30 bereits im Kommunalen Gesamtplan Verkehr vorgesehen. Die gemessenen Geschwindigkeiten würden eine Verkehrsberuhigung durchaus rechtfertigen, hält der Gemeinderat fest. Als Massnahmen sind in diesem Quartier die Erstellung von Zonenportalen mit Signaltafel und Bodenmarkierung sowie das Anbringen von erinnernden Fahrbahnmarkierungen vorgesehen. Auf bauliche Massnahmen soll vorerst verzichtet werden. Der Gemeinderat ist davon überzeugt, dass mit der Einführung von zwei weiteren Tempo-30-Zonen ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet wird.