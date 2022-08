Oberwil-Lieli/Widen Freiämter Jungunternehmer knacken mit ihrem «Tuki»-Lernturm die Millionen-Marke – jetzt wollen sie auch Europa erobern Die ehemaligen Wohler Kantischüler Simon Thut, 21, und Dominic Ill, 20, starten mit ihrem selbstentwickelten Lernturm für Kinder, dem «Tuki», momentan durch. Die Gründer haben ihren Lernturm bereits weiterentwickelt und wissen genau, wohin die Reise führen soll.

Dominic Ill und Simon Thut (rechts) mit dem Tuki-Lernturm bei einem Fotoshooting mit einem Kindermodell. zvg

«Jetzt wollen wir den Töff starten. So lautet quasi unser internes Motto zurzeit», sagt Dominic Ill und muss dabei schmunzeln. Neben ihm im Orea-Küchenshowroom in Zürich sitzt Simon Thut und nickt. Die beiden jungen Freiämter – Ill stammt aus Oberwil-Lieli und Thut aus Widen – stecken aktuell mitten in einer grossen Expansionsphase ihres Start-ups Mimodo.

Im Februar 2021 porträtierte sie die AZ erstmals. Damals waren Ill und Thut noch Kantischüler in Wohlen, standen kurz vor den Maturprüfungen und ihre Firma Mimodo AG war noch kein Jahr alt. Ihr selbst entwickelter Lernturm, ein Möbel für Kinder zwischen etwa eineinhalb und acht Jahren, hatte sich aber schon rund 2500 Mal verkauft. Mit dem Lernturm können Kinder ihren Eltern in der Küche behilflich sein, in einem gesicherten Umfeld.

In den vergangenen rund eineinhalb Jahren hat sich nun einiges gewandelt in der erfolgreichen, noch jungen Geschichte des Start-ups. Ill und Thut haben eine weiterentwickelte Version ihres Produkts, den Tuki-Lernturm, auf den Markt gebracht. Der 20-jährige Ill erklärt:

«Damit sind wir nun schon in 40 Babyfachgeschäften in der ganzen Schweiz vertreten.»

Klinken polieren bei den Fachgeschäften war angesagt

Den Aufbau ihres Geschäfts haben sie seit der Matur im letzten Sommer unabhängig voneinander gefördert. Bewusst, wie sie betonen. Während zuerst Thut die RS absolvierte, tat dies anschliessend Ill. So war gewährleistet, dass sich immer einer um die Firma kümmern konnte. Beim Suchen von möglichen Abnehmern des Tuki-Lernturms polierte das Duo die Klinken der Gewerbetreibenden.

Der Tuki-Lernturm stösst im Fachhandel auf grossen Anklang. zvg

Thut erklärt: «Wir und unser Produkt waren in jener Phase natürlich noch nicht so bekannt und wir mussten das Vertrauen des Babyfachhandels zuerst gewinnen.» Sie waren sich nicht zu schade, um beispielsweise ihren Tuki-Lernturm mit dem ÖV durch die halbe Schweiz bis nach Samedan zu transportieren, um ihn dort einem möglichen Kunden präsentieren zu können. Die klassische Aussendienst-Tour in der Schweiz hat den Jungunternehmern schon viel positive Erfahrungen gebracht.

Nun haben sie kürzlich die nächste Stufe gezündet. In zweierlei Hinsicht. Sie knackten die Marke von einer Million Franken Umsatz seit der Firmengründung. Und sie beackern seit Juni nun auch das europäische Ausland intensiv.

Der «Tuki» bietet Kindern zwischen eineinhalb und acht Jahren in der Küche ein sicheres Umfeld. zvg

In einem ersten Schritt tourten sie wochenlang durch Deutschland und Österreich, später sollen weitere Länder in Westeuropa mit dem «Tuki» Bekanntschaft machen, kürzlich waren sie schon ein erstes Mal in Dänemark.

«Der Aufwand im Ausland ist bedeutend grösser, zum Beispiel für die Logistik. Es muss alles amtlich geprüft sein», sagt Ill. In vier Wochen Deutschland legten sie 7500 Kilometer zurück. Das Interesse am «Tuki» ist auch dort gross.

«In Deutschland ist man im Vergleich etwas preissensitiver, aber das Design des Produkts hat einen grossen Stellenwert», so Ill. Dass dieses sehr gut ist, beweist der Gewinn des «Red Dot Design Awards 2022» in der Kategorie Baby.

Trotz 80-Stunden-Woche zufrieden mit der Work-Life-Balance

«Der Verkauf ist für unser Geschäft der Herzschlag. Da investieren wir viel und es ist toll, dass der ‹Tuki› auf Anklang gestossen ist», zeigt sich Thut zufrieden. Teilweise arbeiten die jungen Freiämter bis zu 80 Stunden wöchentlich. «Aber es erfüllt uns, die Work-Life-Balance stimmt trotzdem», erklärt Ill.

Die Produktion des «Tuki»-Lernturms wird in der Champagne in Frankreich gemacht. Hergestellt aus lokalem Holz. Weil der Rohstoff vor Ort wächst, hat das Unternehmen keine Schwierigkeiten mit Lieferfristen. Der Preis des «Tuki» beträgt übrigens 299 Franken.

Stellt sich noch die Frage, was in näherer Zukunft mit ihrer Firma passieren soll, wenn Ill und Thut nun den «Töff angelassen» haben? «Unser Ziel ist aktuell ein sehr starkes Wachstum zu schaffen und Ende 2023 mit einem Studium an der ETH zu starten. Ab dann hoffen wir einen Geschäftsführer gefunden zu haben, damit wir den Fokus aufs Studium legen können. Und dann nur noch teilweise operativ tätig zu sein», blickt Ill voraus.