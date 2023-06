Oberwil-Lieli Wunderwelt Litzibuch: Das zweite «Lamalagahla»-Festival verspricht eine grosse Überraschung Das erste «Lamalagahla» 2022 begeisterte über 1000 Gäste. Am kommenden Wochenende wird es wieder durchgeführt. Der Verein Alpackada verrät nun, was die Gäste erwarten dürfen.

Im vergangenen Jahr wurde im Litzibuch zum ersten Mal das «Lamalagahla» durchgeführt. Bild: Laura Koller (25.6.2022)

Mit seinem «Lamalagahla»-Festival hat der Verein Alpackada im vergangenen Sommer seine ganz eigene Wunderwelt geschaffen. Den Hof Litzibuch auf dem Mutschellen haben die Mitglieder mit viel Hingabe dekoriert und kreierten damit eine besonders Atmosphäre – der schöne Sonnenuntergang und die mystischen Wolken erledigten den Rest.

«Die Stimmung am letzten ‹Lamalagahla› war wirklich wunderschön. Wir hoffen, dass das dieses Jahr genauso wird», schwärmt OK-Mitglied Rahel Renggli. Damit ihnen das auch in diesem Jahr wieder gelingt, investieren die insgesamt 18 Organisierenden heuer sogar noch mehr Aufwand in den Aufbau.

Mit seiner Dekoration begeisterte der Verein Alpackada die Gäste im vergangenen Jahr. Bild: Laura Koller (25.6.2022)

«In diesen Tagen direkt vor dem Festival werden wir nebst dem Aufbau der Bühne und dem grossen Zelt, dem «Germescherme» vor allem viel basteln und malen», erzählt Renggli. Viel Zeit nehme zudem eine besondere Neuheit in Anspruch. Was es damit auf sich hat, möchte Renggli aber noch nicht verraten. «Es wird eine grosse Überraschung», kündigt sie lediglich an. Das «Lamalagahla» findet am kommenden Wochenende vom 30. Juni bis am 1. Juli statt.

«Viele werden sich wohl auf den Auftritt von LUUK freuen»

Die intensivere Vorbereitung stört das OK nicht – im Gegenteil. «Für uns gehört das bereits zum Festival dazu. Es ist eine sehr coole Zeit», so Renggli. Sie ergänzt: «Wir hoffen, dass die Besuchenden das auch sehen.» Generell seien sie in diesem Jahr etwas lockerer – unter anderem auch aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen, die sie im vergangen Jahr erhalten haben. «Zudem können wir vieles, was wir im letzten Jahr bereits gebaut haben, nur noch hervorholen.»

Das Highlight bleiben jedoch die ersten Festivalminuten. «Der Moment, wenn alles fertig ist und die ersten Leute eintrudeln, ist für uns besonders», sagt Renggli. Insgesamt rechnet das OK über beide Tage verteilt mit etwa 1500 Gästen. Für diese gibt es vor Ort auch die Möglichkeit, zu übernachten. «Man kann zelten, mit dem Bus kommen oder an einem der vielen Bäume eine Hängematte aufhängen», erklärt sie.

Der St.Galler Rapper LUUk wird am kommenden Wochenende am «Lamalagahla» auftreten. Bild: Marius Eckert (2.11.2022)

Die Verpflegung erfährt diesmal ein Upgrade: «Es wird ein noch grösseres Essensangebot geben mit mehreren Foodständen.» Auch das Line-up sei divers. «Es gibt musikalisch bestimmt für alle etwas. Viele, vor allem Jüngere, werden sich wohl auf den Auftritt von LUUK freuen», sagt Rahel Renggli.

Elektro und Indie-Rock statt Rassismus und Homophobie

Weitere Highlights auf der Bühne werden unter anderem die Indie-Rock-Band Waverer, Contenance & Miles Away mit ihrer elektronischen Musik, Die wilden Hilde mit Rock, Funk, Afro-Latin und Reggae oder auch Professor Woussa mit Vintage Afro-Funk und Highlife-Musik sein.

Nebst den Bands wird es auch eine 10-Minuten-Bühne, wie diese bereits von anderen Festivals wie dem «Stoppelfäld» in Wohlen bekannt ist, ein Improtheater und eine Tanzshow geben. «Und wir werden ein grösseres Kinderprogramm anbieten als im letzten Jahr», verkündet Rahel Renggli.

Ein Teil des 18-köpfigen Festival-OKs bei den Aufbauarbeiten 2022. Heute können die Mitglieder vom letztjährigen Aufwand profitieren. Bild: Laura Koller (25.6.2022)

Nach wie vor wichtig ist den Alpackadas, dass sich alle Anwesenden respektvoll verhalten. Dafür haben sie auf ihrer Website ein Awarenesskonzept aufgeschaltet. «Wir sprechen uns deutlich gegen Sexismus, Rassimus, Ableismus, Homophobie etc. aus. Jegliche Art von Diskriminierung wird daher untersagt!», schreiben sie in der Einleitung.