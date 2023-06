Oberwil-Lieli «Wir nennen es das Burkertsmatt-Prozent»: Gmeind gibt Okay für jährlichen Beitrag ans Sportzentrum Die Gemeindeversammlung Oberwil-Lieli sprach sich mit grosser Mehrheit für die finanzielle Unterstützung des Sportzentrums Burkertsmatt in Widen aus. Aktuell macht der Betrag 140'000 Franken aus.

Die Sportanlage Burkertsmatt in Widen wird künftig auch von Oberwil-Lieli unterstützt. Bild: Walter Christen

«Wir nennen es das Burkertsmatt-Prozent», sagte Gemeindeammann Ilias Läber an der Gemeindeversammlung in Oberwil-Lieli, zu der er mit 192 Personen knapp einen Zehntel der 1843 Stimmberechtigten begrüssen konnte. Das Gemeindeoberhaupt sprach vom vielseitigen Angebot des Sportzentrums Burkertsmatt in Widen, welches auch von Einwohnerinnen und Einwohnern von Oberwil-Lieli genutzt wird.

Ergo soll sich die Gemeinde auch finanziell beteiligen, so der Gemeinderat. Und diese Ansicht teilte auch die Gemeindeversammlung am Freitagabend mit grossem Stimmenmehr. In Zahlen ausgedrückt ist das für 2023 und 2024 ein jährlicher Beitrag von 140’000 Franken an die Betriebskosten des Sportzentrums Burkertsmatt.

Die Standortgemeinde Widen, plus Berikon und Rudolfstetten-Friedlisberg, bilden den Gemeindeverband. Oberwil-Lieli ist nicht dabei. Eine aktive Beteiligung, beispielsweise durch eine Vertretung im Vorstand, der Betriebskommission oder der Abgeordnetenversammlung, strebt der Gemeinderat auch gar nicht an. Beabsichtigt ist lediglich die Beteiligung an den Betriebskosten und nicht an Investitionen.

Beitrag von 140’000 Franken für dieses und nächstes Jahr

Es ist gedacht, die Verbandsgemeinden bei den operativen Kosten mit einem Solidaritätsbeitrag zu unterstützen, und zwar mit maximal einem Steuerprozent. Der aktuelle Beitrag für dieses und das nächste Jahr basiert bei einem Steuerfuss von 48 Prozent auf dem Budget 2023 mit Einkommens- und Vermögenssteuern von 7,81 Millionen Franken. Das ergibt die Summe von 162’708 Franken.

Der Betrag wird jedoch auf 140’000 Franken abgerundet, um eine Reserve zu haben im Falle sinkender Steuerkraft. Die Höhe des Betrags soll künftig alle zwei Jahre neu festgelegt und jeweils der Rechnungs-Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung unterbreitet werden.

Die Gemeindeversammlung in Oberwil-Lieli wurde von knapp 190 Personen gut besucht. Bild: Walter Christen

Gemeindeammann Läber erklärte, weshalb Oberwil-Lieli dem Gemeindeverband für den Betrieb des Sportzentrums Burkertsmatt nicht angehört: «Die Gemeinde hat sich nicht beteiligt, weil der damalige Gemeinderat der Meinung war, dass man sich an einem derart grossen Projekt nicht engagieren sollte.» In der Diskussionsrunde war eine Versammlungsteilnehmerin jedoch anderer Ansicht: «Wenn wir uns nun schon finanziell beteiligen, sollten wir auch ein Mitspracherecht haben.»

Der Gemeindeammann winkte ab: «Der Gemeindeverband in der bestehenden Zusammensetzung hat sich bestens bewährt und ist ein eingespieltes Gremium. Uns genügt der jährliche Beitrag an die Betriebskosten.» Ein Votant betonte mehrmals, dass es sich beim Beitrag von Oberwil-Lieli um einen sehr grosszügigen Betrag handle, der als vernünftig und als Förderung des Sports und insbesondere eines sinnvollen Engagements für die Jugend zu betrachten sei.

Neues Tanklöschfahrzeug wird angeschafft

Ohne Diskussion und mit grossem Mehr genehmigte die Gmeind den Ersatz des vor 22 Jahren von der Feuerwehr in Betrieb genommenen Tanklöschfahrzeugs durch die Beschaffung eines neuen TLF im Betrag von schätzungsweise 650’000 Franken.

Die Aargauische Gebäudeversicherung (AGV) subventioniert das neue Feuerwehrauto mit 35 Prozent, beitragsberechtigt sind 550’000 Franken. Rechenschaftsbericht und Rechnung 2022 wurden vom Souverän ebenso deutlich verabschiedet wie zwei Kreditabrechnungen.

An der Schule Oberwil-Lieli scheint es auch zu rumoren

Unter Verschiedenem erstattete Frau Vizeammann Gabriela Bader Bericht über die Situation an der kürzlich in die Schlagzeilen geratenen Kreisschule Mutschellen (KSM). Die Probleme dort seien vielfältig und Lösungen würden angestrebt, sagte sie. Aber auch an der Schule in Oberwil-Lieli scheint es zu rumoren, wie aus dem Votum eines Versammlungsteilnehmers hervorging.

Es war die Rede von mangelnder Transparenz und fehlender Wertschätzung gegenüber Lehrpersonen. So scheint an der Dorfschule kein gutes Klima zu herrschen. Erste Eltern sollen sich bereits überlegen, ihre Kinder von der Schule zu nehmen und in eine Privatschule zu schicken. Der Votant verlangte vom Gemeinderat, an der nächsten Gemeindeversammlung eine Stellungnahme abzugeben.