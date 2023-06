Oberwil-Lieli Tour de Suisse macht nach fast 20 Jahren wieder Halt im Freiamt – wie eine Zufallsbekanntschaft dazu geführt hat Am 16. Juni schaut die ganze Welt auf Oberwil-Lieli. Die Tour de Suisse macht Halt am Mutschellen. Zum ersten Mal seit 2006 wird eine Freiämter Gemeinde Etappenort der Tour de Suisse. Wie es überhaupt so weit kam, erzählt OK-Präsident Manuel Villiger.

Vor zehn Jahren durchquerte die Tour de Suisse unter anderem Wohlen. Jetzt wird mit Oberwil-Lieli gar eine Freiämter Gemeinde Etappenziel. Bild: Dominic Kobelt

(12. Juni 2013)

Den 16. Juni werden die Oberwil-Lielerinnen und -Lieler wohl lange nicht vergessen. Am kommenden Freitag herrscht im «Juwel am Mutschellen» Ausnahmezustand. Die sechste und damit die vorvorletzte Etappe der diesjährigen Tour de Suisse endet nämlich genau hier. Und das wird natürlich gefeiert – mit einem regelrechten Volksfest.

«Andere schauen Fussball, ich halt Velorennen», meint Manuel Villiger schmunzelnd. Und das war schon immer so. Der OK-Präsident und Hobby-Rennradfahrer ist massgeblich dafür verantwortlich, dass das viertgrösste Velorennen der Welt nun überhaupt in Oberwil-Lieli Halt macht. Und eine Zufallsbekanntschaft: An seinem früheren Arbeitsort arbeitete nämlich auch ein gewisser Fabian Jeker.

OK-Präsident Manuel Villiger, 35, träumte schon lange davon, dass die Tour de Suisse in seinem Heimatdorf Halt macht. Bild: zvg

Ein Anruf und aus dem Wunschtraum wurde Realität

Der ehemalige Radprofi machte ein Telefonat, und schon wurde aus Villigers Bubentraum, die Tour de Suisse in sein Heimatdorf zu holen, Realität. Wobei, ganz so schnell ging es dann doch nicht. Vom Erstkontakt bis heute vergingen gut sieben Jahre. «Ich sagte immer, ich will den Freitag. Aber alle wollen den Freitag», erklärt Villiger.

Logisch, nur am Start ins Wochenende lässt es sich auch nach der Zieleinfahrt noch so richtig schön lange feiern. Und natürlich machte auch die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. 2020 wurde die Tour de Suisse ganz abgesagt, alle Etappenhalte verschoben sich um ein Jahr. Aber: «Wenn ich eine Idee habe, dann sorge ich in der Regel dafür, dass sie auch umgesetzt wird», so Villiger. Er selbst wohnt nur 300 Meter von der Ziellinie, die sich auf der Berikonerstrasse befindet, entfernt.

Während der Tross mit den Velofahrern von Start im bündnerischen La Punt herkommend gegen 16.20 Uhr die Ziellinie überqueren wird, gehen die Festivitäten drumherum schon am Mittag los – und sie dauern bis weit in die Samstagmorgenstunden an. Ab 12 Uhr ist Foodmeile am Kirchweg mit diversen Foodtrucks – von Momos bis Käseschnitte – sowie das grosse Festzelt auf der Wiese direkt bei der Ziellinie geöffnet.

Die Tour de Suisse gastiert am 16. Juni als Etappenort in Oberwil-Lieli. Auf dieser Strasse von Unterlunkhofen her wird das Feld heranrollen. Bild: Marc Ribolla

Um 13 Uhr bemalen Kinder mit Kreide den Strassenrand beim Dorfeingang auf Höhe der Eichholzer Haustechnik, um die Velocracks auch gebührend willkommen zu heissen. Von 12.30 bis 15 Uhr gibt’s Plauschspiele für Klein und Gross auf dem Festgelände. Um 15.20 Uhr trifft dann die Werbekolonne samt Give-aways ein. Nachdem die Fahrer eingetroffen sind und der Sieger geehrt wurde, zieht die Tour-de-Suisse-Kolonne weiter in Richtung Ostschweiz. Im Festzelt geht es derweil bis 4 Uhr morgens weiter mit Unterhaltung vom DJ Duo Flaver & Lui.

Normaler Verkehr wird an diesem Tag lahmgelegt

Das Programm steht, die erste provisorische Fussgängerüberführung ist bereits aufgebaut. Ab nächsten Mittwoch gehen die Aufstellarbeiten aber erst richtig los. Rund 150 Helfende, darunter 30 Zivilschützer, sind über die ganzen Tage im Einsatz. «Die meisten davon haben sich extra frei genommen», wie Villiger bewundernd sagt.

Die erste provisorische Fussgängerbrücke steht schon. Mit den Aufbauarbeiten geht es aber am Mitte nächster Woche richtig los. Bild: zvg

Dass die Tour de Suisse im eigenen Dorf Halt macht, freut denn auch fast alle Bewohnenden von Oberwil-Lieli. Denn dass das Freiamt Etappenort war, liegt fast 20 Jahre zurück. 2006 starteten die Rennprofis von Bremgarten aus nach Einsiedeln.

Mit Bremgarten war zuletzt 2006 eine Freiämter Gemeinde Etappenort der Tour de Suisse. Bild: Philipp Baer

(11. 6. 2006)

Während die Radfahrer am kommenden Freitag freie Fahrt haben, wird der normale Verkehr in Oberwil-Lieli von 7 bis 23 Uhr quasi lahmgelegt. Dank eines ausgeklügelten Verkehrskonzepts kämen aber die allermeisten Bewohnenden jederzeit zu ihrem Haus, wie Villiger betont. Nur um das Festgelände bei der Kirche sei ein Durchkommen schwierig. Das Verständnis der Bevölkerung sei allerdings gross. «Es ist ja nur für einen Tag», so der Tenor laut Villiger.

Oder auch nicht, denn: «Mein Wunschtraum wäre es, dass das keine einmalige Sache bleibt.» Villiger kann sich durchaus vorstellen, dass die Tour de Suisse in ein paar Jahren wieder einmal in Oberwil-Lieli Halt macht. Oder vielleicht auch das Pendant der Frauen. Der Verein dazu – Tour de Suisse Oberwil-Lieli – ist jedenfalls bereits gegründet.