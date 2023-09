Mit der Pferdekutsche von Hof zu Hof: Sechs Bauernhöfe geben Einblick in ihren Alltag

Am 24. September öffnen sechs Bauernhöfe in Oberwil-Lieli die Stalltüren für Interessierte. Es kann nicht nur zugeschaut, sondern auch viel ausprobiert werden. Regina Kühni, Isabelle Kennel und Dominique Frei organisieren den Anlass und erzählen, was geplant ist.