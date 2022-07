Oberwil-Lieli Kultiger VW-Bus steht seit Tagen an der Umfahrungsstrasse zum Verkauf – was dahinter steckt In Oberwil-Lieli sticht den Vorbeifahrenden an der Umfahrung seit mehr als zwei Wochen ein oranger VW-Bus ins Auge. Die Geschichte zu diesem Objekt ist speziell.

Der T1-VW-Bus stand in Oberwil-Lieli an der Kantonsstrasse prominent platziert. Marc Ribolla

Er ist zweifelsohne ein Hingucker mit seiner knalligen Ocker-Lackierung, dem VW-Logo oder den rundlichen Lichtern an der Front. Für alle, die an ihm vorbeifahren. Seit mehr als zwei Wochen steht der kultige T1-Bus prominent platziert auf einem Stückchen Wiese direkt an der Umfahrung von Lieli, beim Abzweiger ins Dorf.

An seiner Schnauze steht auf einer Tafel auch der Grund: «Zu verkaufen.» Inklusive einer Telefonnummer. Doch was steckt dahinter, dass der «Bulli» nicht mehr genehm ist? Wer möchte sich von diesem gesuchten Liebhaberobjekt trennen?

Die AZ erreicht den Besitzer telefonisch. Er erklärt, was es mit dem Verkauf auf sich hat. Der T1 gehört dem Oberwil-Lieler Marc Wetli, er muss aber gleich zu Beginn betonen: «Leider darf ich ihn nicht mehr dort an der Kantonsstrasse stehen lassen, da der Kanton interveniert hat. Ich werde den Bus nun bis Ende Woche wieder zurück zu mir nach Hause nehmen müssen.» Dies, obwohl die Einwohnergemeinde Oberwil-Lieli als Besitzerin jener Parzelle ihr Einverständnis gegeben hatte.

Noch diese Woche muss der Bulli seinen Platz an der Umfahrung räumen. Marc Ribolla

Bei Hochzeiten und anderen Events ein beliebtes Gefährt

Gekauft hat Wetli den Bus vor sieben Jahren, als er durch einen glücklichen Zufall auf ihn gestossen ist und ihn erwerben konnte. «Ich war schon immer fasziniert von solchen Bullis. In diesen habe ich dann viel investiert und Bulli-Fahrten.ch ins Leben gerufen», sagt Wetli. Bei Hochzeiten oder anderen Events war sein Gefährt ein beliebtes Objekt in den vergangenen Jahren.

«Doch nun muss ich mich schweren Herzens von meinem VW-Bus trennen, um den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen», begründet er sein ungewöhnliches Vorgehen. Als Richtpreis spricht er von rund 55'000 Franken.

Der Bus wurde 1973 in Brasilien gebaut. Marc Ribolla

Wetlis Bulli wurde ursprünglich 1973 in Brasilien gebaut und gefahren. Weil diesem aber die feuchte, salzige Luft in Südamerika nicht guttat, drohte er zu rosten. 1995 wurde der Bus dann in die Schweiz verschifft und bald darauf als Oldtimer eingelöst.

Immerhin 42 PS bringt er auf die Strasse

Gemäss Wetlis Aussage ist der Bulli, der beim Strassenverkehrsamt als Veteranenfahrzeug eingelöst ist, trotz seiner bald 50 Jahre in einem Topzustand. Abgesehen von einem Rostbläschen, das letztes Jahr aufgetreten sei. «Er hat ein neues Getriebe eingebaut bekommen und wurde 2021 zuletzt bei der Motorfahrzeugkontrolle erfolgreich vorgeführt», sagt sein Noch-Besitzer stolz.

Als Antrieb ist er mit einem luftgekühlten 4-Zylinder-Boxermotor mit 1,5 Liter Hubraum versehen. Mit seinem Vier-Gang-Getriebe kann er immerhin 42 PS auf den Asphalt legen.

Wie viele Kilometer Wetlis oranger Bulli mit seinen neun Sitzplätzen und Schiebedach in seinem Leben schon gefahren ist, weiss niemand. «Der Kilometerstand ist eh nicht so wichtig. Der mechanische Zähler ist nur fünfstellig, also sicher schon einige Male gedreht worden. Aktuell zeigt er rund 17'000 Kilometer an», erzählt der Freiämter. Wie viele Kilometer er noch vor sich hat, steht ebenfalls in den Sternen. Und hängt vom zukünftigen Besitzenden ab.