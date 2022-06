Oberwil-Lieli Das Festival «Lamalagahla» schafft eine eigene kleine Wunderwelt auf dem Hof Litzibuch Am Freitag und Samstag trafen sich 1200 Besuchende bei der ersten Ausgabe des Festivals – und liessen sich auch vom Regen nicht abschrecken. Das Selbstgemachte und Regionale im Angebot kam bei den Gästen super an.

Das Publikum ist bereit und die Regenwolken verziehen sich: So präsentierte sich das «Lamalagahla» am Freitagabend. Laura Koller

Zum ersten Mal wurde im Litzibuch das «Lamalagahla» durchgeführt. Am Freitag und Samstag trafen sich 1200 Besucherinnen und Besucher bei der ersten Ausgabe des Festivals. Was überraschte das Organisationskomitee und wie tanzfreudig war das Publikum?

Mit ihren Sneakers, Wanderschuhen und Gummistiefeln stehen die Besuchenden des «Lamalagahla» auf der aufgeweichten Wiese unter den Chriesi-Bäumen. Vor der Bühne wird eifrig getanzt zu den Reggae-Klängen von Freiämter Band Tan Pickney. «Tanz nicht mit dem Kopf, sondern Tanz mit dem Herz», singt Dominik Kägi, einer der Leadsänger.

Die Sonne geht an diesem Freitagabend langsam unter und taucht das Litzibuch bei Oberwil-Lieli in ein warmes Licht. Was für eine Premiere für das Festival und das junge Organisationskomitee vom Verein Alpackada.

Mit einem Auge fürs Detail, wie hier bei der Dromebar, wurden viele der Dekorationen selber hergestellt. Laura Koller

Sie haben auf dem Hof Litzibuch ihre eigene Wunderwelt erschaffen. Überall hängen Bilder und Graffiti von Lamas, jeder Buchstabe auf dem Schild der Dromebar ist mit Kunstpelz überzogen. Überdimensionale Lampenschirme erzeugen eine gemütliche Stimmung, das Festgelände wird so zum heimeligen Wohnzimmer.

Für das Festival sind viele Leute auf den Mutschellen gepilgert, auf dem Parkplatz stehen Autos aus Bern und Luzern, sogar ein deutsches Kennzeichen ist zu sehen.

Zwei kunstvoll gesprayte Lamas neben der Hauptbühne. Laura Koller

OK war positiv überrascht vom eigenen Erfolg

Die Besuchenden liessen sich vom Regen nicht abschrecken. Über den Freitag und Samstag verteilt wurden 1200 Tickets verkauft. «Wir wurden positiv überrascht. Wir hätten nicht gedacht, dass unser erstes Festival gleich so erfolgreich wird», erzählt die Mitorganisierende Rahel Renggli. Sie fährt fort:

«Zu sehen, wie die Leute eintrudeln und sich das Festivalgelände anschauen, war einer der besten Momente.»

Die Leute verteilen sich gut über das Festgelände, auf dem Zeltplatz hat es neben den parkierten Minibussen und aufgeschlagenen Zelten noch genügend Platz für mehr Übernachtungsgäste. Einzig vor dem Crêpes-Stand bildet sich immer eine Schlange. «Bei uns ist alles vegan, vom Teig bis zur Bolognese für oben drauf. Die ist aus Rüebli gemacht», erzählt eine der Crêpe-Bäckerinnen stolz.

Nachhaltigkeit ist dem Verein Alpackada wichtig: «Viele unserer Bau- und Dekomaterialien haben wir von anderen Vereinen oder Festivals zur Verfügung gestellt bekommen», erzählt Rahel Renggli. Ein Glücksgriff waren die überlebensgrossen leuchtenden Hände, die stammen aus einem Zürcher Theaterfundus und waren Teil eines Bühnenbildes.

Gekocht wird im Maschinenunterstand und das Bier kommt aus dem Dorf

Am «Lamalagahla» wird auf Selbstgemachtes und Regionales gesetzt: An der Bar werden Birrebaum-Bier aus Oberwil-Lieli und Mate-Eistee aus Baden ausgeschenkt. Für den grossen Hunger wird direkt vor Ort im Maschinenunterstand des Hofs gekocht.

Zum Essen und gemütlichen Sitzen und Plaudern hat das OK mehrere grosse Zelte und Unterstände aufgebaut, alle mit Charme dekoriert und eingerichtet.

Discofeeling darf auch am «Lamalagahla» nicht fehlen. Laura Koller

Als junges Festival sind sie offen für Newcomer. Auf der kleinen Zeltbühne wurde gerappt, auf der Gitarre improvisiert und am Mischpult geschraubt. Sobald neue Klänge zu hören waren, kamen die Zuschauenden angeströmt und tanzten mit. Den Künstlerinnen und Künstlern stand die Freude ins Gesicht geschrieben, dass sie vor euphorischem Publikum auftreten konnten.