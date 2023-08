Oberwil-Lieli Beim Kaffee trinken anderen eine Freude bereiten – diese Freiämterin eröffnet ein «Gschänkcafi» Ab dem 1. September betreibt Caroline Messerli ein «Gschänkcafi» in Oberwil-Lieli. Dort verkauft sie diverse Geschenkartikel und serviert ihren Kundinnen und Kunden Kaffee, Tee und Softgetränke.

Bis das «Gschänkcafi» am 1. September eröffnet werden kann, fehlen nur noch wenige Kleinigkeiten. «Die Küche braucht noch den Feinschliff und den Tisch mit den Geschenkkörben muss ich noch vorbereiten», sagt die Ladenbesitzerin Caroline Messerli. Am Freitag ab 16 Uhr möchte sie bei einem Apéro mit den ersten Gästen anstossen. Messerli verkauft in ihrem Laden verschiedenste Geschenkartikel und lädt die Kundinnen und Kunden dazu ein, bei einer Tasse Kaffee gemütlich in ihrem Laden zu verweilen.

Caroline Messerli vor dem Gourmet-Regal ihres «Gschänkcafis». Bild: Vianne Häfeli

Die Idee, ein «Gschänkcafi» zu eröffnen, hatte Caroline Messerli schon länger. Vor rund zehn Jahren führte sie ein Geschäft mit ähnlichem Konzept in der Bremgarter Altstadt. Im «Bluemecafi Caroline» verkaufte die gelernte Floristin Schnittblumen und servierte der Kundschaft ebenfalls Kaffee. Aufgrund von persönlichen Veränderungen hat sie das Lokal damals aber wieder verkauft.

Im Anschluss arbeitete Messerli auf ihrem Beruf im Blumen-Grosshandel. «Dort habe ich erfahren, wie viel Freude das Schenken bereitet. Ich wollte ein Ort bieten, wo man in Ruhe stöbern kann», sagt sie. Zudem verschenke sie selbst gerne und mag es zu «käfelen». Eine Kombination aus beidem war die Vision für das «Gschänkcafi».

Je nach Jahreszeit ein anderes Angebot

Dieses Jahr begann Messerli, ihre Geschäftsidee in Tat umzusetzen. Die Lokalsuche ging relativ schnell. An der Jurastrasse 8 in Oberwil-Lieli fand sie den passenden Ort. «Es ist hell, hat viel Platz und Parkplätze», freut sich die 53-Jährige, «ausserdem ist der Standort gut, viele Leute fahren mit dem Auto vorbei und sehen es.»

Messerli bietet in ihrem Laden eine grosse Auswahl an verschiedenen Geschenkartikeln. Dazu gehören beispielsweise Trockenblumen, Kerzen, Schmuck, Geschirr sowie diverse Dekoartikel. Ein ganzes Regal gehört dem Gourmet-Bereich. Von Konfitüre über Pasta bis hin zu Amaretti gibt es eine grosse Auswahl an Leckereien zu bestaunen. Die Kundschaft hat die Möglichkeit, selber ein Geschenkset mit verschiedenen Artikeln zusammenzustellen oder ein fertiges zu kaufen.

Passend zum kühlen Regenwetter an diesem Montag, erinnert ein grosser Tisch im Zentrum des Raumes bereits an den Herbst. Dekokürbisse und Laternen stehen auf der Holzoberfläche. «Das ist der Saisontisch. Je nach Jahreszeit stelle ich hier andere Artikel hin», erklärt Messerli. Die Verkaufsgegenstände bezieht sie von verschiedenen Anbietern. «Ich probiere noch aus, wo ich was einkaufe. Je nach Kundenwünschen wähle ich dann meine Lieferanten aus», sagt sie.

Kürbisse und Laternen zieren den Saisontisch. Dahinter stehen drei Tische, die zum «Käfele» einladen. Bild: Vianne Häfeli

Auch eine Möglichkeit, sich selbst zu beschenken

Weiter hinten im Raum befinden sich drei runde Tische. Neben Cappuccino, Café crème, Espresso und Latte macchiato serviert Messerli hier auch Tee sowie Softgetränke. «Etwas zu Essen biete ich erstmals noch nicht an», erklärt sie. Sollte der Bedarf jedoch da sein, schliesst sie es nicht aus, auch Kleinigkeiten zum Verzehr anzubieten. Sie könnte sich in dieser Hinsicht gut vorstellen, mit der Bäckerei im Dorf zusammenzuarbeiten.

Mit dem «Gschänkcafi» möchte Messerli keine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Alle, die Freude am Schenken haben, sind willkommen. Und es soll ein gemütlicher Treffpunkt sein. Natürlich dienen die Gegenstände in Messerlis Laden nicht nur dazu, sie an andere zu geben. «Man kann sich auch selbst mal belohnen und ein Geschenk für sich kaufen», bringt sie ein.