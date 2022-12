Oberrüti Überraschender Wechsel vor zweitem Wahlgang: Urban Stenz ist nun offizieller Gemeinderatskandidat Einzelne Einwohnende wollten Urban Stenz als neues Ratsmitglied und auch als neuen Ammann sehen. Nun macht er es offiziell und kandidiert in der zweiten Runde. Dafür hat sich Thomas Rubin aus dem Rennen genommen.

Die Gemeinde Oberrüti braucht ein neues Gemeinderatsmitglied und einen Ersatz für das Ammannamt. Im März gibt es dafür einen zweiten Wahlgang. Melanie Burgener

An Kandidaten mangelte es in Oberrüti diesmal nicht. Van Hai Le und Thomas Rubin waren die beiden Anwärter für den frei werdenden Gemeinderatssitz von Franziska Baggenstos. Rubin kandidierte zudem als Gemeindeammann. Dennoch führte der Urnengang am 27. November zu keinem Ergebnis. Niemand erreichte das absolute Mehr an Stimmen.

Deshalb wurde ein zweiter Wahlgang in die Wege geleitet. Zehn Tage hatten die Oberrüterinnen und Oberrüter nach der ersten Runde Zeit, sich zu melden. Gewählt wird am 12. März aber vorerst nur ein neues Mitglied für den Gemeinderat. Die Wahl um das Ammannamt muss separat erfolgen, wie die Gemeinde nach Absprache mit dem Rechtsdienst des Kantons Aargau mitteilt.

Denn der bisherige Kandidat Thomas Rubin hat sich aus dem Rennen zurückgezogen. Er kandidiert im zweiten Wahlgang nicht mehr als Ratsmitglied und möchte auch nicht mehr Gemeindeammann werden. Dafür steht neu Urban Stenz auf dem Zettel. Da er beim ersten Wahlgang nicht offiziell kandidierte, muss seine Ammannkandidatur noch warten.

Der Rechtsdienst begründet: «Ein neuer Kandidat kann nicht als Gemeindeammann in stiller Wahl gewählt werden, wenn es wie hier zu einer Kampfwahl kommt. Demnach ist jetzt keine Nachmeldefrist anzusetzen. Zuerst ist der zweite Wahlgang für die Ersatzwahl des Gemeinderats an der Urne durchzuführen.»

Nur noch Stenz und Le können gewählt werden

Unbekannt ist der Name Urban Stenz aber nicht. Der 48-Jährige vom Oberrüter Wahlkomitee erhielt bereits im November 23 Stimmen von Personen, die ihn als Ratsmitglied, 14 von solchen, die ihn als Ammann im Amt möchten. Das hat ihn motiviert, sich als offizieller Kandidat für den zweiten Wahlgang zu melden.

Mit ihm geht Van Hai Le ins Rennen, der bereits in der ersten Runde als offizieller Kandidat auf dem Wahlzettel stand. Er überzeugte zwar mit 177 von 371 gültigen Stimmen am meisten Einwohnerinnen und Einwohner für sich. Das absolute Mehr von 186 verpasste er aber genauso wie sein damaliger Gegner Thomas Rubin, der von 144 Personen gewählt wurde.

Das Gemeindeammannamt verpasste Rubin mit einer Differenz von 32 Stimmen zum absoluten Mehr. Die Anmeldefrist und das Datum für die Ammannwahl in Oberrüti werde die Gemeinde im Frühling kommunizieren, sobald der Gemeinderat wieder komplett ist, teilt die Verwaltung mit.

Anders als im ersten Wahlgang dürfen nun in der anstehenden zweiten Runde nur jene Personen notiert werden, die offiziell für das Amt kandidieren. Die Nennung weiterer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ist ungültig.