Oberrüti «Dieser Roman ist Weltliteratur»: Diese Theatergruppe stellt sich mit ihrem neuen Stück einer Herausforderung Mit dem Stück «D'Priisgwönner» der Theatergruppe Oberrüti möchte Regisseur Beni Kreuzer die Erwartungen des Publikums durchbrechen. Nebst den humorvollen Szenen soll die Geschichte nach dem Roman von Erich Kästner die Leute auch zum Nachdenken anregen.

Die Theatergruppe Oberrüti tritt 2023 mit dem Stück «D Priisgwönner» nach dem Roman von «Frei Männer im Schnee» von Erich Kästner auf. Es ist die Geschichte einer Freundschaft, die über gesellschaftliche Stände hinaus geht. zvg

Im Theater, da sollen die Zuschauenden nicht nur zum Lachen im Publikum sitzen. Es soll kritisch beobachtet und über gesellschaftliche Missstände nachgedacht werden. Das jedenfalls war ein gemeinsames Ziel verschiedener Dichter aus den vergangenen Jahrhunderten. Und es ist ein Ziel, das auch Beni Kreuzer sehr am Herzen liegt.

Deshalb geht der erfahrene Regisseur heuer mit der Theatergruppe Oberrüti ein Wagnis ein, bei dem er nicht weiss, wie sein Publikum im Oberfreiamt darauf reagieren wird. «Bisher ging es immer darum, dass viel gelacht wird. Das wollte ich mit dem neuen Stück durchbrechen», sagt er.

«D'Priisgwönner» heisst das elfte Theaterstück, bei dem Beni Kreuzer in Oberrüti Regie führt. Natürlich sollen es auch die kommenden Vorstellungen im Januar humorvoll werden. Aber eben nicht nur, wie der gebürtige Wallisser betont. Denn das Publikum soll diesmal mehr als bloss einen Schenkelklopfer zu sehen bekommen. «Das neue Stück ist eine Komödie mit wahnsinnig viel Inhalt und Emotionen. Es aufzuführen liegt mir schon sehr lange am Herzen», betont Kreuzer.

Eine Freundschaft zwischen arm und reich

Mit «D'Priisgwönner» spielt die Theatergruppe die Geschichte aus Erich Kästners Roman «Drei Männer im Schnee». Kreuzer schwärmt: «Dieser Roman ist Weltliteratur.» Schauplätze der Geschichte, die in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts spielt, sind Zürich und das Grandhotel Brunni Palace in Engelberg.

Der Roman handelt vom reichen Fabrikbesitzer und Nationalrat Tobler, der unter falschem Name bei einem Wettbewerb einen Aufenthalt im Grandhotel gewinnt. Dort möchte er als armer Schlucker auftreten und erfahren, wie Menschen aus einem anderen gesellschaftlichen Stand behandelt werden. Der zweite Gewinner des Wettbewerbs geht an Fritz Hagedorn, einen jungen Akademiker, der tatsächlich aus armen Verhältnissen stammt.

Das Stück ist für die Theatergruppe eine Herausforderung. Laut Regisseur Beni Kreuzer meistern sie diese jedoch hervorragend. zvg

Weil das Hotel zuvor von der Tarnung des Millionärs erfährt, verwechselt man die beiden. Der junge Mann bekommt das gute Zimmer samt französischen Cognac, der Nationalrat landet in der Rumpelkammer. Der Zufall will es, dass sich die beiden sich anfreunden, ohne dass Hagedorn etwas von Toblers Reichtum erfährt. «Zum Schluss verliebt sich der junge Herr auch noch in die Tochter des Millionärs», verrät Kreuzer.

Fürs Theater drehen sie Szenen am Schauplatz in Engelberg

Somit kommen in diesem Stück sämtliche Emotionen vor. Es geht um Freundschaft, um Liebe und die Gegenüberstellung von Arm und Reich. Und was Kreuzer besonders begeistert: «Die Geschichte zeigt auf, was Beziehungen alles ausmachen können, unabhängig vom gesellschaftlichen Stand. Ich hoffe sehr, dass sich das Publikum darauf achtet.»

Weil der Roman im Originalen nicht als Drama verfasst wurde, hat Kreuzer die Geschichte in eine Theaterfassung umgeschrieben. «Ich habe sie direkt vom Buch übernommen. Jedoch probierte ich den Wortwitz von Erich Kästner beizubehalten», erklärt er. Gespielt wird in Mundart, «aber natürlich nicht im Wallisserdialekt», lacht Kreuzer.

Das Theaterstück «D'Priisgwönner» sei auch so schon herausfordernd genug. Dazu komme, dass diesmal drei neue Schauspielerinnen und Schauspieler dabei seien, die noch nie auf einer Bühne standen. «Doch es haben alle die Herausforderung super angenommen und es macht riesen Spass, mit ihnen zu abreiten», sagt der erfahrene Regisseur.

Speziell an diesem Stück: zwei Szenen werden als Filmsequenz gezeigt. Dafür reiste die Gruppe extra nach Engelberg, wo sie eine der Schlüsselszenen im Schnee spielten. «Das haben wir schon einmal gemacht und es ist sehr gut angekommen», erinnert sich Kreuzer.