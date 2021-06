Oberrüti Motorradfahrer wird bei Frontalkollision schwer verletzt Zwischen Oberrüti und Fenkrieden kam es zu einer Frontalkollision zwischen einem Motorradlenker und einem Personenwagen. Der Motorradfahrer musste mit schweren Verletzungen mittels Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Nach einer Frontalkollision mit diesem PW wird ein Motorradfahrer schwer verletzt. Kapo AG

Am Sonntagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, hat sich in Oberrüti ein Unfall mit schweren Verletzungsfolgen ereignet. Ein 19-jähriger Motorradlenker fuhr auf dem Hohensteg von Fenkrieden in Richtung Oberrüti. Gemäss ersten Erkenntnissen ist der Motorradlenker auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto frontal kollidiert.

Schwer verletzt wurde der Motorradlenker mittels Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Wie es genau zum Unfall kommen konnte, ist gemäss einer Mitteilung der Aargauer Kantonspolizei noch unklar.

Zur Spurensicherung wurde die Unfallgruppe der Kantonspolizei Aargau aufgeboten. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden polizeilich sichergestellt.

Zur Tatbestandsaufnahme musste die Strecke für rund fünf Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr eingerichtet.

