Oberrüti Lichtsignal und einspurige Verkehrsführung: Baustelle auf der Kantonsstrasse sorgt für Behinderungen Ab 12. Juni wird auf der Kantonsstrasse K 125 beim Dorfeingang von Oberrüti Richtung Sins das neue Eingangstor gebaut. Während drei Monaten müssen sich Fahrzeuglenkende in Geduld üben.

Auf Höhe der Turnhalle (rechts), ungefähr dort, wo sich der Lastwagen im Bild befindet, entsteht das Eingangstor in Oberrüti. Bild: Melanie Burgener

An ihrer Frühlingsgmeind vor gut einem Jahr sagten die Oberrüter Stimmberechtigten Ja zu einem Eingangstor auf der Kantonsstrasse K 125 beim Dorfeingang Richtung Sins. Von Gesamtkosten von über 500’000 Franken übernimmt die Gemeinde einen Anteil von rund 180’000 Franken. Die restlichen 65 Prozent der Kosten übernimmt der Kanton.

Jetzt geht es los, wie das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) in einer Medienmitteilung schreibt. Die Bauarbeiten sollen am Montag, 12. Juni, beginnen. Die Hauptstrasse bei der Turnhalle wird dabei auf einer Länge von 40 Metern so aufgeweitet, dass eine 2,5 Meter breite, schräg gestellte Mittelinsel erstellt werden kann.

Geschwindigkeitsmessungen bestätigten Notwendigkeit

Hauptziel der Insel ist die Geschwindigkeitsreduktion in beiden Fahrtrichtungen. Denn die Kurve auf der Kantonsstrasse lockt viele Autolenkende dazu, aufs Gaspedal zu stehen. Bereits 2015 kamen die ersten Begehren nach mehr Sicherheit aus der Bevölkerung. Geschwindigkeitsmessungen überzeugten dann auch die Abteilung Tiefbau des Departements des BVU von der Notwendigkeit eines Eingangstors.

Damit der Schwerverkehr das Verkehrshindernis problemlos passieren kann, einigte man sich auf eine Mittelinsel, die leicht schräg gestellt in die Kurve der nördlichen Dorfeinfahrt gebaut wird. «Der Verkehr im Innerortbereich wird dadurch beruhigt und die Verkehrssicherheit durch das tiefere Geschwindigkeitsniveau erhöht», wie das BVU schreibt.

Der parallel zur Fahrspur Sins–Oberrüti liegende Velo-/Fussweg wird im Bereich des Eingangstors auf einer Länge von 30 Metern leicht nach Westen verschoben. Ein lärmarmer Deckbelag wird im Bereich des Eingangstors eingebaut. Im Anschluss zum Eingangstor wird im Ausserort auf einer Länge von rund 100 Metern noch der Deckbelag ersetzt.

Erst die eine, dann die andere Seite: Bauarbeiten erfolgen in zwei Etappen

Das Projekt wird in zwei Bauetappen realisiert. In der ersten Etappe wird an der Fahrspur Oberrüti–Sins gearbeitet. In der 2. Etappe erfolgen die Arbeiten auf der gegenüberliegenden Strassenseite. Infolge der Ausweitung durch das Eingangstor wird der Velo-/Fussweg leicht zurückversetzt. Der Höhenunterschied zwischen Velo-/Fussweg zum Landwirtschaftsland wird mit einer Blocksteinmauer ausgeglichen.

Um das Eingangstor zu beleuchten, wird auf dieser Strassenseite ein Beleuchtungsrohr verlegt. Der Einbau der Mittelinsel, das Versetzen der Beleuchtungskandelaber sowie die Markierungsarbeiten bilden dann den Abschluss der Bauarbeiten. Während der gesamten Bauzeit wird der Verkehr per Lichtsignal geregelt und einspurig über den Bauabschnitt durch den Bauabschnitt geführt.

Falls erforderlich, kommt in den verkehrsintensiven Zeiten ein Verkehrsdienst zum Einsatz, um Rückstaus an den Ampeln möglichst gering zu halten. In der 2. Etappe wird der bestehende Velo-/Fussweg im Ausbaubereich gesperrt. Die Umleitung wird ausgeschildert. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September 2023. (az/pbr)