Oberrüti «Ich kann mich nicht zweiteilen, auch wenn ich das gerne würde»: Franziska Baggenstos tritt als Frau Gemeindeammann zurück Fast neun Jahre ist Franziska Baggenstos bereits im Gemeinderat und als Frau Gemeindeammann für Oberrüti tätig. Aufgrund beruflicher Veränderungen gibt sie nun ihren Rücktritt bekannt. Trotz der Doppelbelastung hat sie die Entscheidung vor sich hergeschoben.

Nach etwas mehr als zwei Amtsperioden im Gemeinderat und im Amt als Frau Ammann von Oberrüti gibt Franziska Baggenstos ihren Rücktritt bekannt. Melanie Burgener

(10.8.2021)

Sie wurde 2013 direkt als Frau Ammann in den Gemeinderat von Oberrüti gewählt. Nach etwas mehr als zwei Amtsperioden hat Franziska Baggenstos nun ihren Rücktritt aus dem Gremium bekannt gegeben. Grund für diese überraschende Entscheidung sind die Veränderungen, die sich in den vergangenen Monaten in ihrem beruflichen Alltag ergeben haben.

«Ich habe mich vor zwei Jahren in der Arbeitsintegration selbstständig gemacht», erzählt Baggenstos auf Anfrage der AZ. «Aufgrund meiner Erfahrung aus meiner Tätigkeit bei meinem früheren Arbeitgeber habe ich mit einem Auftragsvolumen gerechnet, das für mich finanziell stimmt und neben dem mein Amt zeitlich machbar bleibt», ergänzt die 53-Jährige.

Und das habe auch gut gestartet. Doch Ende des vergangenen Jahres sei die Anzahl Aufträge an ihre Firma gestiegen und das, nicht wie von Baggenstos erwartet, nur vorübergehend. «Das freut mich natürlich enorm. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich dieses Amt und meinen Beruf nicht mehr unter einen Hut bringe», erklärt Baggenstos, die im Bezirk Muri eine von nur zwei Frauen im Ammannamt ist.

Eine schwierige Entscheidung

Die Entscheidung, per Ende Dezember nach neun Amtsjahren zurückzutreten, sei ihr nicht leicht gefallen. «Vor allem, weil ich mir vorgenommen hatte, sicher noch vier weitere Jahre zu bleiben. Ich habe diese Arbeit gerne gemacht und es war mir auch eine Ehre», sagt sie.

«Deshalb habe ich die Entscheidung auch so lange wie möglich hinausgezögert.»

Dass sie das angebrochene Amtsjahr noch zu Ende bringt, sei für sie klar gewesen. «Ich fühle mich verantwortlich und möchte nicht einfach alles fallen und liegen lassen», so Baggenstos. «Angebrochene Projekte möchte ich noch beenden oder soweit aufgleisen, dass sie sauber übergeben werden können.» Zudem sei es ihr wichtig, dass genügend Zeit bleibt, ihre Nachfolge zu regeln.

Eines der Projekte, die Franszika Baggenstos während ihrer Amtszeit mitrealisieren konnte: Die neue Doppelturnhalle. Im vergangenen August konnte sie diese zusammen mit dem Architekten Mario Soppelsa (rechts) eröffnen. Melanie Burgener

(10.8.2021)

Oberrüti gehört zu jenen Gemeinden, die in der Vergangenheit Schwierigkeiten hatten, genügend Mitglieder für die politische Führung zu finden. «Wir haben ein Wahlkomitee im Dorf. Dieses ist informiert, dass es sich möglichst schnell wieder auf die Suche machen muss», erzählt Franziska Baggenstos. Zudem werde nun intern diskutiert, ob allenfalls jemand aus dem bestehenden Gemeinderat das Amt des Ammanns übernehmen möchte.

In den Worten der noch amtierenden Frau Gemeindeammann ist auch etwas Wehmut heraus zu spüren. «Ja natürlich. Es waren intensive Jahre, in denen ich viel Zeit und Energie investiert habe. Gemeinsam konnten wir im Dorf viel erreichen», sagt sie. «Es war eine schöne Zeit in meinem Leben, die nun endet. Aber ich kann mich leider nicht zweiteilen, auch wenn ich das manchmal gerne würde.»