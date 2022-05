Oberrüti Für mehr Sicherheit im Dorf: Die Gemeinde erhält ihr eigenes Einfahrtstor Die Kurve auf der Kantonsstrasse in Oberrüti lockt viele Autolenkende dazu, aufs Gaspedal zu stehen. Eine Verkehrsinsel soll für eine Verkehrsberuhigung und weniger Unfälle sorgen. Am Mittwoch informierten die Verantwortlichen des Kantons über das Bauvorhaben.

Weil viele Fahrzeuglenkende die Kurve in der Dorfeinfahrt Oberrüti unterschätzen, kommt es zu Unfällen. Eine Verkehrsinsel soll vor der Situation warnen und das Tempo reduzieren. Melanie Burgener

Oberrüti soll ein Eingangstor erhalten. Eine idyllische Dorfeinfahrt, die von Bäumen gesäumt wird, wie sich das die Verantwortlichen der Gemeinde eigentlich gewünscht hätten, wird es aber nicht. Diese optische Massnahme habe keine Langzeitwirkung, wie das das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) des Kantons Aargau nach diversen Versuchen feststellen musste.

Denn um die Langzeitwirkung geht es schliesslich bei diesem Projekt, über das der Kanton die Oberrüter Bevölkerung am Mittwochabend an einer Veranstaltung informierte. Die Geschwindigkeit, mit der die Fahrzeuglenkenden, von Sins herkommend, ins Dorf fahren, soll gesenkt und damit Unfälle verhindert werden. Dafür wird nun ein bauliches Eingangstor – also eine Mittelinsel in der Kurve auf der Höhe der Doppelturnhalle – realisiert. Frau Gemeindeammann Franziska Baggenstos erklärt:

«Es wird eine Dorfeinfahrt geben, wie sie ähnlich schon in Auw existiert.»

Der Wunsch nach einer solchen Massnahme bestehe im Dorf schon länger. «Bereits 2015 kamen die ersten Begehren nach mehr Sicherheit aus der Bevölkerung», erzählt Baggenstos. Besonders die Kinder aus den Quartieren Gibelbach und Sonnenrain seien auf ihrem Schulweg, der über die stark frequentierte Strasse führe, gefährdet. «Auch in der Kurve kommt es immer wieder zu Unfällen, weil die Autolenkenden mit einem zu hohen Tempo reinfahren oder die Situation unterschätzen», sagt sie.

Die Lösung muss auch für Schwertransporter passen

Nachdem 2015 die ersten Geschwindigkeitsmessungen auf der Kantonsstrasse K125 durchgeführt worden sind, war auch die Abteilung Tiefbau des Departements BVU davon überzeugt, dass Oberrüti ein Eingangstor benötigt. In den Jahren 2017 und 2018 kam das Projekt ins Rollen. «Es mussten Kosten und Zweck abgewogen werden. Dabei konnten wir uns auf die Erfahrung des Kantons stützen», erklärt Baggenstos.

Was ebenfalls in die Planung mit einfloss: Die Kantonsstrasse durch Oberrüti ist Teil der Versorgungsroute Typ 2. Das heisst, sie wird regelmässig von überbreiten und hohen Spezialtransportern und Ausnahmetransportern passiert. Das Eingangstor muss also so gebaut werden, dass der Schwerverkehr auch in Zukunft problemlos die Gemeinde passieren kann.

So einigte man sich schliesslich auf eine Mittelinsel, die leicht schräg gestellt, in die Kurve der nördlichen Dorfeinfahrt gebaut wird. Sie soll dafür sorgen, dass die Fahrzeuge abgelenkt und deshalb nicht zu schnell fahren. «Es ist wichtig, dass wir dieses Tempo senken können. Das Verkehrsaufkommen, auch bei den Lastwagen, hat in den vergangenen Jahren enorm zugenommen», betont Baggenstos.

Zur Insel gibt es fünf neue Strassenlaternen und einen neuen Deckbelag

Die Mittelinsel, um die die Fahrzeuglenkende leicht herumkurven müssen, soll wieder für mehr Sicherheit sorgen. Aber auch in Sachen Verkehrslärm können gleichzeitig Massnahmen realisiert werden. Gemeindeschreiber Patrick Troxler erklärt:

«Vor und nach dem Eingangstor wird es auch gleich einen neuen, lärmmindernden Deckbelag geben.»

Vor allem für Kinder ist es aktuell gefährlich, die stark befahrene Kantonsstrasse im Dorf auf dem Schulweg zu überqueren. Melanie Burgener

Auch die Strassenentwässerung wird saniert oder teilweise ersetzt. «Und die Strassenbeleuchtung müssen wir um fünf weitere Laternen erweitern. Das sind gesetzliche Vorgaben, an die wir uns halten müssen», sagt Troxler.

Die rund 40 Teilnehmenden der Infoveranstaltung zeigten sich laut Patrick Troxler sehr interessiert. Es seien viele Fragen gestellt worden, vor allem zum geplanten Schutz der Velofahrenden auf dem parallel laufenden, leicht erhöhten Radweg. «Viele befürchten, dass Autos, die mit einem zu hohen Tempo um die Insel fahren, trotzdem übers Bord geschleudert werden», so Troxler.

Es sei der Vorschlag gemacht worden, die Velofahrenden auf dem höherliegenden Radweg mit Leitplanken vor einer solchen Situation zu schützen. Der Kanton werde dieses Anliegen aufnehmen und es überprüfen.

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr 2024 starten. Über den dafür notwendigen Kredit stimmt die Oberrüter Bevölkerung am 13. Mai ab. Die Gemeinde wird 182'278 von den insgesamt 510'000 Franken für das Eingangstor und den gesamten Betrag von 55'000 Franken für die erweiterte Strassenbeleuchtung übernehmen müssen. 65 Prozent der Kosten der Verkehrsinsel und der Betrag für die Belagssanierung werden vom Kanton getragen.