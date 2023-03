Oberrüti Freiämter Regisseur inszeniert eine Liebeskomödie in Zug: Der Pfarreisaal wird dabei zum Eheinstitut Beni Kreuzer aus Oberrüti führt Regie beim Zuger Seniorentheater St. Johannes. Ab 3. März wird die Komödie «Säg doch eifach ja!» im Pfarreisaal St. Johannes in Zug gezeigt. Der bewährte Oberfreiämter Regisseur ist zufrieden mit der Vorbereitung.

Beni Kreuzer (rechts) bei den Proben mit dem Seniorentheater St. Johannes Zug. Maria Schmid

Die Arbeit geht Beni Kreuzer nicht aus. Im Dezember des letzten Jahres inszenierte er mit der Theatergruppe Oberrüti das Stück «D'Prisgwönner» nach dem Roman von Erich Kästner. Der erfahrene Regisseur – das war bereits seine elfte Inszenierung – ging mit der Theatergruppe damit ein Wagnis ein. Das Stück warf einen kritischen Blick auf gesellschaftliche Missstände.

Nun zeichnet er wieder verantwortlich für eine Inszenierung. Dieses Mal beim Zuger Seniorentheater St. Johannes. Hier inszeniert er die Komödie «Säg doch eifach ja!» Seit etlichen Wochen wird das neue Stück von den acht Darstellenden des Seniorentheaters im Pfarreisaal St. Johannes intensiv geprobt. Das Bühnenbild zeigt den Büroraum des Ehevermittlungsinstituts. Auch wenn das Stück schon gut sitzt, gibt es ab und zu etwas zu verbessern.

«Ich habe eine Riesenfreude»

Beim Durchlauf der beiden Akte korrigiert der Regisseur die Auftritte und sagt immer wieder: «Ihr müsst langsam sprechen und euch dabei zum Publikum drehen. Und nicht stehen bleiben, bewegt euch.» Es kommt auch hin und wieder vor, dass einer seinen Dialog vergisst, hier hilft eine der beiden Souffleusen sofort aus.

Beni Kreuzer aus Oberrüti inszeniert mit dem Zuger Seniorentheater St. Johannes das Stück« Säg doch eifach ja!». Melanie Burgener

Beni Kreuzer sagt in der Pause: «Ich habe eine Riesenfreude. Alle haben bis jetzt in den Proben sehr gut gearbeitet. Die Technik funktioniert, es geht nur noch um Details, und an der Emotionalität müssen wir noch etwas arbeiten.» Es sei sensationell, wie das Team mitmache. «Es ist eine gute Crew, auch was den Zusammenhalt betrifft. Wir sind wie eine Familie, alle zeigen Freude und Ehrgeiz.»

Auch Präsident Ruedi Vogt ist auf der Bühne begeistert dabei. Vor allem freut es ihn, dass es neben den Darstellenden genug helfende Hände für die Technik und den Gastrobetrieb gibt: «Der grösste Teil der 35 Helfenden sind Vereinsmitglieder, die meisten sind jedes Jahr wieder dabei. Heuer haben wir genug Leute, die spielen, aber neue – auch jüngere – Mitglieder sind bei uns jederzeit willkommen.» Nun sind alle auf die Premiere gespannt und darauf, wie das Publikum auf das neue Stück reagiert.

Die Komödie «Säg doch eifach ja!» wird vom 3. bis 25. März im Pfarreisaal St.Johannes, Zug, gespielt. Daten und weitere Infos unter www.seniorentheater.ch. «Säg doch eifach Ja!» in zwei Akten basiert auf dem Stück «The Balcony Scene» von John Chapman und Anthony Marriott. Die Dialektfassung stammt von Hansueli Keller, sie wurde von Ruedi Vogt, dem Präsidenten des Seniorentheaters, für die eigene Aufführung bearbeitet.