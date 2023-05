Oberrüti Ein erfolgreiches Duo: Weshalb dieser Freiwillige der elfjährigen Ahana wöchentlich beim Büffeln hilft Die 11-jährige Schülerin Ahana aus Oberrüti und ihr 52-jähriger Nachhilfelehrer Winfried Trippel sind ein eingespieltes Team. Der Freiwillige unterstützt im Rahmen der Nachhilfe des Aargauer Jugendrotkreuzes Ahana bei den Hausaufgaben und Tests.

Ahana aus Oberrüti mit ihrem Nachhilfelehrer Winfried Trippel. Heute steht Mathematik auf dem Programm. Bild: zvg

Aufgeweckt und sehr ehrgeizig: So beschreibt Winfried Trippel seine Nachhilfeschülerin Ahana. Vor gut einem Jahr haben sich die beiden kennen gelernt. «Es hat von Anfang an gepasst. Ahana wollte bei unserem ersten Treffen gleich ein paar schulische Fragen mit mir klären», erzählt Winfried Trippel und lacht. Seither hilft der 52-Jährige Ahana einmal in der Woche bei Hausaufgaben und lernt mit ihr für Tests. Dabei gibt die 11-jährige Ahana den Takt an.

Die Oberrüterin gibt jeweils vor, was die beiden in dieser Stunde gemeinsam anschauen. «Am Anfang wollte ich eine gewisse Struktur reinbringen. Schnell habe ich gemerkt, dass das mit Ahana nicht geht. Wir kommen eher ans Ziel, wenn sie durch die Stunde führt und ich sie dabei unterstütze», so der IT-Projektleiter.

Als Freiwilliger in der Nachhilfe ist die Tamilin Ahana seine erste Schülerin. «Ich möchte Menschen, die schwierigere Lebensumstände haben, unter die Arme greifen. Nachhilfe zu geben, macht mir Spass. Und es freut mich, wenn ich sehe, wie Ahana ihre schulischen Leistungen verbessert», so Winfried Trippel.

Beim Deutsch hat es am meisten gehapert

Die Nachhilfe des Aargauer Jugendrotkreuzes bietet seit 15 Jahren Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten Familien individuelle schulische Nachhilfe. Dass Ahana seit über einem Jahr von Winfried Trippel unterstützt wird, freut auch ihre Mutter Vijitha Thayananthan: «Die Nachhilfe ist ein gutes und wichtiges Angebot. Weil wir zu Hause Tamilisch sprechen, war Deutsch am Anfang das Hauptproblem. Mein Mann und ich konnten sie in diesem Fach nicht unterstützen.»

Winfried Trippel bestätigt das: «Im Deutsch hat es am meisten gehapert. Ahana hat sich jedoch stark verbessert.» Auch in Mathematik habe sie grosse Fortschritte gemacht. Die Nachhilfe endet für die beiden jedoch nicht, wenn Winfried Trippel die Wohnung verlässt.

«Winni», wie Ahana ihn nennt, schicke ihr regelmässig zusätzliche Übungsblätter zu. «Wenn ich eine Prüfung habe, darf ich ihn anrufen und Fragen stellen», erzählt sie und ergänzt: «Ausserdem erklärt er mir Wörter, die ich noch nicht kenne. Winni kann einfach alles sehr gut!»

Ahana hat sich grosse Ziele gesteckt. Nebst guten Noten in der Primar- und später auch in der Oberstufe hat das junge Mädchen aus Oberrüti einen klaren Berufswunsch. «Ich möchte Ärztin werden», sagt sie überzeugt und mit strahlenden Augen. (az)