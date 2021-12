Ein Heftli, Kaffee und Kuchen: So feierte die Gemeinde Abschied von Gemeindeschreiber Christian Zemp

Nach 38 Jahren Dienst als Gemeindeschreiber von Oberrüti ging Christian Zemp am Mittwoch, 22. Dezember, in den Ruhestand. Am Tag der offenen Kanzleitür konnte sich die Bevölkerung noch persönlich von ihm verabschieden.