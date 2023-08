Oberrüti Olympische Winterspiele, Beer Pong und Erlebnisparcours – so feiert die Gemeinde dieses Jahr ihre Jubiläums-Sporttage Noch bis Sonntag finden in Oberrüti die Sporttage statt – und feiern Jubiläum und finden zum 50. Mal statt. Während die Schülerschaft am Freitagmorgen verschiedene Spielposten durchläuft, wartet auf die Oberrüterinnen und Oberrüter ein vielfältiges Programm für die kommenden Tage.

Ganz Oberrüti ist dieses Wochenende auf den Beinen. Noch bis Sonntag finden die traditionellen Sporttage statt. Gestartet wurde am Freitagmorgen mit dem Schülersporttag. Auf dem gesamten Schulareal und im angrenzenden Wald sind Spiel- und Sportposten aufgebaut.

Die Schülerschaft und Kindergartenkinder aus Oberrüti amüsieren sich bei den Spielposten. Bild: Vianne Häfeli

Die Primarschülerinnen und -schüler spielen in klassengemischten Gruppen. Die 1.- bis 3.-Klässler und die 4.-bis 6.-Klässler treten jeweils gegeneinander an. Bei Fussball, Wikingerschach, Stafettenpuzzle, Wasserlauf und vielen weiteren Aktivitäten sammeln die Teams Punkte. Am Nachmittag wird dann die Siegermannschaft gekürt.

Jedes Jahr ein anderes Postenprogramm

Der Schülersporttag wird von den Lehrpersonen organisiert und durchgeführt. Die Posten sind dementsprechend jeder Jahr etwas anders. Thierry aus der 5. Klasse ist begeistert vom diesjährigen Angebot: «Das Boccia war megacool und lustig. Wir konnten schon ziemlich viele Punkte sammeln.» Seine Teammitglieder stimmen ihm eifrig zu: «Es hat viel Spass gemacht.»

Am Nachmittag steht für die Schülerschaft der Lauf «de/die schnällscht Oberrüter/i» an. Die Kleineren rennen eine Runde von 323 m, für die Grösseren ist die Strecke mit 516 m etwas länger. Die schnellsten Kinder jeder Kategorie werden am Ende des Nachmittag mit einer Medaille belohnt.

Das weitere Programm der Sporttage wird von der 14-köpfigen Sportkommission veranstaltet. Um 19 Uhr geht es mit der Plauscharena los. Die Besucherinnen und Besucher können sich bei diversen Plausch- und Geschicklichkeitsspielen vergnügen. Eine Voranmeldung ist dafür nicht nötig. Im Anschluss kann beim Beer-Pong-Turnier um die Wette gespielt werden.

Die Sporttage organisiert die Oberrüter Sportkomission. Pascal Réa (unten rechts) ist der Präsident der 14-köpfigen Truppe. Bild: zvg

Die Olympischen Winterspiele sind das Highlight

Etwa 60 angemeldete Sportlerinnen und Sportler nehmen am Samstagmorgen beim Erlebnisparcours teil. In der Gemeinde ist eine Route mit verschiedenen Posten aufgestellt. «Gefragt sind Geschicklichkeit, Koordination, Kraft, Ausdauer und Grips», so das Motto des Tages. Für Pensionierte gibt es eine etwas gemütlichere Version mit zusätzlich Kaffee und Kuchen.

Das Highlight dieses Jahr sind dann aber die Olympischen Winterspiele am Sonntag. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums finden diese anstelle des üblichen Erwachsenenfussballturniers statt. 16 Teams sind angemeldet und treten während sechs Spielen gegeneinander an. Für die Schnellsten, Höchsten und Stärksten steht am Ende eine Finalrunde an. «Was für Spiele es sind, halten wir noch geheim, damit sich die Teilnehmenden nicht vorbereiten können», erklärt der Präsident der Sportkommission, Pascal Réa.

Die Sporttage sind nicht nur den Kindern vorbehalten: Jung und Alt treibt während dieser drei Tage Sport und das seit 1971, als das erste Sportfest stieg. «Es gab damals ein Sportprogramm, welches vom Bund gefördert wurde, damit sich die Bevölkerung mehr bewegt», sagt Réa, «in Oberrüti hat man das dann weitergeführt.» Bis heute steht die sportliche Betätigung im Zentrum des Wochenendes. Daneben ist es ein schöner Anlass, um seine Mitbürgerinnen und Mitbürger wieder einmal zu treffen.