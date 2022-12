Oberlunkhofen/Boswil Die ITS Kanal Services AG aus Boswil kauft die Restclean AG und will nun im europäischen Markt Fuss fassen Rückwirkend auf den 1. Januar 2022 kauft die ITS Kanal Services AG die Aktien der Restclean AG. Die beiden Firmen wollen mit diesem wohlüberlegten Zusammenschluss gemeinsam weiterkommen.

Sie stossen auf den Kauf an: Urs Aschwanden (ITS-CEO), Gabriel Lüthy (ITS-CFO), Priskus A. Theiler, Margrit Meier, Erika M. Theiler, Roger Mäder von Restclean ITS Kanal Services Boswil (v.l.). zvg

Die ITS Kanal Services arbeitet im Bereich Unterhalt und Sanierung von Trinkwasser- und Ablaufleitungen. Mit dem Kauf der Firma Restclean-System schliesst die Boswiler Firma eine Lücke und wird nun mit dem Unterhalt am Spülsystemen zum Komplettanbieter.

Durch ITS Kanal Services strebt sie eine europaweite Wachstumsstrategie an, mit diesem Zukauf schafft sie sich die Möglichkeit, im europäischen Markt Fuss zu fassen.

Der Einmannbetrieb mauserte sich zur Firma mit 24 Mitarbeitenden

Im April 2011 startete Priskus A. Theiler mit seiner Spezialdienstleistung zur Sanierung von WC-Spülsystemen als eigentliche One-Man-Show. Was in einer Garage in Besenbüren entwickelt wurde, benötigte bereits nach zwölf Monaten Verstärkung. Der erste Mitarbeiter konnte kurz darauf schon eingestellt werden.

Im Jahre 2013 konnte Priskus A. Theiler mit Roger Mäder einen Geschäftspartner gewinnen. Zusammen mit ihrem Team erzielten die beiden Unternehmer in den folgenden Jahren ein stetes Wachstum.

Heute zählt die Firma 24 Mitarbeitende, die gemeinsam über 80'000 WC-Anlagen entkalkten und revidierten. In Jonen kam 2016 ein Kompetenzzentrum für Spültechnik hinzu. Der Schulungsraum dient zur Weiterbildung von Sanitärfachleuten, Hauswarten und Mitarbeitern von technischen Diensten.

Seit 2022 ist Restclean auch in Bern mit einer Filiale vertreten. In Boswil betreibt die Firma zudem eine Aufbereitungsanlage, in der verkalkte Spülkasten-Ersatzteile ein zweites «Leben» erhalten und wieder eingesetzt werden. Damit leistet die Firma einen wesentlichen Beitrag an die Kreislaufwirtschaft.

Die ITS schliesst mit dem Kauf die letzte Meile

Die ITS Kanal Services AG in Boswil ist ein Komplettanbieter für den Unterhalt und die Werterhaltung von Kanalisationen und Belägen. Mit modernem Equipment und 400 qualifizierten Mitarbeitenden bietet sie Dienstleistungen in den Bereichen Kanalreinigung, Kanalinspektion, grabenlose Sanierung, Abwasserrecycling sowie Demarkierung, Griffigkeitsverbesserung und Flächenreinigung an.

Die Boswiler Firma investiert laufend in modernste Technik und Verfahren. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung verfügt die Unternehmung zudem über das Wissen und den Leistungsausweis, um ihren Kunden aus dem privaten und öffentlichen Bereich intelligente und wirtschaftliche Lösungen zu bieten.

Durch die Akquisition der Restclean AG kann ITS auch noch die letzte Meile bei der Wasserversorgung und -entsorgung anbieten und freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Partner. (az)