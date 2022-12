Oberlunkhofen Ungeklärte Selbstmorde und ein düsteres Geheimnis – junge Rechtsmedizinerin ermittelt auf eigene Faust Oberärztin Saskia Gauthier weiss genau, wie es ist, wenn man als junge Rechtsmedizinerin alleine an Leichenfundorten arbeitet. In ihrem ersten Kriminalroman «Die dunklen Wasser der Limmat» verwandelt sie diese Erfahrung und ihr Wissen aus dem Obduktionssaal in eine Geschichte, die Spannung verspricht.

Saskia Gauthier aus Oberlunkhofen ist Oberärztin des Instituts für Rechtsmedizin Aargau. Am 9. März erschien ihr erster Kriminalroman. zvg

Der unbekleidete Körper liegt schutzlos auf dem glänzenden Stahltisch. Die Haut ist bleich, die Augen geschlossen. Eine Ärztin in weissem Kittel beugt sich mit einem Skalpell über die Leiche. Eigentlich ist es ihre Aufgabe, die Todesursache des Menschen vor ihr zu untersuchen.

Doch ehe sie sich versieht, ermittelt sie in einem Mordfall und jagt die verdächtige Täterschaft. Handlungsstränge wie diese kennen Fans von Kriminalserien nur zu gut. Im Fernsehen spielen Rechtsmedizinerinnen und -mediziner eine wichtige Rolle. Nicht selten rückt ihre Arbeit dabei in den Hintergrund und sie übernehmen die Aufgabe der Ermittelnden.

Mit der Realität haben solche Geschichten kaum etwas gemeinsam. Saskia Gauthier zumindest ermittelte noch nie auf eigene Faust und auch sonst gleicht der Alltag der Oberärztin des Instituts für Rechtsmedizin Aargau kaum jenem aus einer TV-Serie.

Denn die 43-Jährige aus Oberlunkhofen konzentriert sich während ihrer Arbeit nur auf die Untersuchung der Verstorbenen. Die Aufklärungsarbeit überlässt sie der Polizei. In ihrer Fantasie weiss Gauthier aber genau, wie sie einen solchen Fall angehen würde.

So viel Persönliches steckt in ihrer Hauptfigur

Der Beweis dafür findet sich in ihrem Buch «Die dunklen Wasser der Limmat», das am 9. März im deutschen Gmeiner-Verlag erschienen ist. Es ist ein Lokalkrimi und Gauthiers erstes Werk – die Beschreibung verspricht Spannung: «Eine junge Rechtsmedizinerin, eine Reihe von Selbstmorden und unbarmherzige Kollegen.»

Der Plot handelt von der jungen Zürcher Assistenzärztin Lisa Klee, die hinter einem Selbstmord ein Tötungsdelikt vermutet. «Dadurch hat sie sich bei den Kollegen zum Gespött gemacht, sodass sie und ihre Vermutungen niemand mehr ernst nimmt», erzählt die Autorin. Bei den Obduktionen weiterer Leichen stosse Klee dann auf ein Geheimnis und beginne, auf eigene Faust zu ermitteln. Und bringt sich damit in tödliche Gefahr.

Die Handlung des Buches hat Saskia Gauthier schon länger im Kopf. Schliesslich fliesst viel von ihrem beruflichen Alltag, aber auch von ihrer persönlichen Geschichte hinein. «Ja, es steckt relativ viel von mir in meiner Hauptfigur», bestätigt sie lachend. Das sei ihr aber erst später bewusst geworden. «Jetzt im Nachhinein glaube ich, dass ich nie über jemanden schreiben könnte, die gegensätzlich zu mir, beispielsweise introvertiert ist oder sich nicht gerne in der Natur aufhält», erzählt sie.

Wissen von Obduktionen und der Spurensicherung fliessen ein

Gauthier weiss zudem auch, wie es sich anfühlt, wenn man frisch in der Rechtsmedizin arbeitet. «Wenn man da so allein an einem Leichenfundort steht, den Oberarzt anrufen und der Polizei seine Befunde darlegen muss, ist das nicht immer einfach. Wie Lisa war auch ich in solchen Momenten häufig unsicher», erzählt sie. Und genau diese Unsicherheit sei es gewesen, die sie beim Schreiben fasziniert hätte.

Aus ihrem Alltag fliesse vor allem ihr Hintergrundwissen in die Geschichte ein. «Ich arbeite eng mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft zusammen. Häufig ist auch die Spurensicherung involviert», erzählt sie. Zudem komme das Wissen aus den unzähligen Obduktionen und Leichenschauen, die sie täglich durchführt. «Die Fälle im Buch sind aber alle erfunden und es wird auch keine blutrünstigen Details geben», betont die Autorin.

Die Idee, die vielen spannenden Erlebnisse aus ihrem Beruf und ihr Know-how in einen Roman zu verwandeln, hat Saskia Gauthier schon lange im Kopf. «Als ich noch in Zürich gearbeitet und gelebt habe, bin ich jeden Tag mit dem Velo zur Arbeit gefahren. Bis zum Irchelpark hoch und wieder runter waren es jeweils eine halbe Stunde», erinnert sie sich. «Damit mir das Bergfahren einfacher fiel, habe ich mir die Geschichte ausgedacht.»

Das zweite Buch ist fertig, Teil drei hat sie bereits im Kopf

Seither sind mehr als acht Jahre vergangen. Unterdessen lebt Gauthier, die in Deutschland aufgewachsen ist und auch dort Medizin studiert hat, mit ihrem Mann und ihren beiden Söhne in Oberlunkhofen. «Als ich für meine Facharztprüfung gelernt habe, die ich 2015 absolvierte, war der richtige Zeitpunkt, mit dem Schreiben zu beginnen. So konnte ich das Wissen gleich weiterverwenden», so Gauthier.

Als sie das Buch nach fünf Jahren zu Ende geschrieben hatte, sendete sie es an verschiedene Verlage. «In meinem Umfeld sagten einige, dass ich mir da keine grosse Hoffnungen machen soll. Aber nach zwei Wochen hatte ich bereits die Zusage vom Gmeiner-Verlag, der für regionale Krimis bekannt ist. Das hat mich sehr gefreut», sagt sie.

Beim Schreiben des zweiten Teiles habe sie viel mehr Selbstvertrauen gehabt und sei auch schneller vorangekommen. «Im nächsten Buch wird Lisa Klee in den Bergen ermitteln. Und auch für den dritten Teil habe ich schon eine Idee. Da wird sie wahrscheinlich in den Aargau ziehen», kündet sie an. Dass die Hauptperson dieselbe bleibt, sei klar. «Lisa ist mir unterdessen sehr sympathisch», sagt Gauthier schmunzelnd.