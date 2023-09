Oberlunkhofen Störfaktor in einer empfindlichen Natur – wieso die Stiftung Reusstal ihr Wochenendhaus abreissen will Die Stiftung Reusstal plant das Wochenendhaus am Hangried in Oberlunkhofen zurückzubauen. Die Baute beeinträchtigt die Artendichte und verscheucht sensible Tierarten. Geschäftsführer Josef Fischer erklärt die Hintergründe.

Mitten in der Natur am «Hangried» in Oberlunkhofen steht ein unscheinbares Wochenendhaus. Die Fassade ist etwas heruntergekommen, im Inneren ist das Haus aber noch gut intakt. Es scheint niemanden zu stören. Ab und zu verweilen ein paar Menschen am ruhigen Ort, ansonsten bleibt die Unterkunft unbewohnt.

Trotzdem ist das Gebäude im Naturschutzgebiet nicht willkommen. Es stört die empfindliche Vegetation und vertreibt Lebewesen. Die Stiftung Reusstal, welche das Wochenendhaus vor rund vier Jahren gekauft hat, will es nun abreissen. Mitte August wurde das Baugesuch zum Abriss publiziert.

Das Wochenendhaus in Oberlunkhofen der Stiftung Reusstal soll zurückgebaut werden. Bild: zvg

Das Haus befindet sich ausserhalb der Bauzone

Gebaut wurde das Haus vor rund 60 Jahren. Es befindet sich ausserhalb der Bauzone, dies stellte damals allerdings noch kein Hindernis dar. Ein einschränkendes Raumplanungsgesetz gab es noch nicht. Seither hat sich die Gesetzgebung geändert, sodass nur noch in Ausnahmefällen mitten in der Natur gebaut werden darf. Häuser, die bereits bestehen, durften dennoch bleiben.

Im Jahr 2019 konnte die Stiftung Reusstal das Wochenendhaus erwerben, bereits mit der Absicht, es zu entfernen. «Wir haben dies von Anfang an offen kommuniziert», sagt der Geschäftsführer der Stiftung, Josef Fischer. In Vereinbarung mit den einstigen Eigentümer zögerten sie den Abriss noch hinaus.

Die damaligen Besitzer brachten die Idee ein, das Gebäude in einen Beobachtungsposten umzuwandeln. «Man kann von da aus gut die Natur beobachten, im Sommer kann man dem Konzert der Amphibien lauschen, es gibt Hecken, einen kleinen Wald gegenüber und eine grosse Anzahl Naturvögel», schwärmt Fischer. Für die Stiftung kam diese Möglichkeit dennoch nicht infrage.

Die Natur am Hangried ist selten und einzigartig. Quell-Biotope, welche als Fortpflanzungsgewässer der seltenen Libelle «Kleiner Blaupfeil» genutzt werden, sind dort vorzufinden. Dieser Lebensraum ist im Reusstal rar, wie es im Gönnerbrief der Stiftung heisst. Auch Laubfrösche und Gelbbauchunken fühlen sich am Hangried wohl.

Eine wertvolle und artenreiche Natur umgibt das Wochenendhaus. Bild: zvg

Die Artendichte vergrössert sich durch den Abriss

Doch warum ist das Haus in der Natur so ein grosser Störfaktor? «Das Haus ist nicht an die Kanalisation angeschlossen, der Abfluss wird in einem Schacht gesammelt und versickert dann in der Umgebung. Das ist eine Düngung, die nicht erwünscht ist und die empfindliche Vegetation verändert», erklärt Fischer.

Weiter ist die menschliche Präsenz störend für gewisse Tierarten, insbesondere wenn viel Lärm verursacht wird. «Das reine Dasein der Leute reicht schon, damit die Räume von sensiblen Tierarten nicht genutzt werden», sagt Fischer. Durch das Entfernen des Hauses erhöhe sich die Artendichte erheblich.

Einsprachen gegen das Baugesuch gab es bisher keine. Einzig der Nachbar, welcher ein Anrecht auf den angrenzenden Parkplatz hat, meldete sich. Sein Nutzungsrecht will er weiterhin wahrnehmen. Die Stiftung sucht momentan eine Lösung für dieses Anliegen. Vor zwei Jahren ist sein Haus nebenan abgebrannt. «Wir haben die Hoffnung, dass diese Brandruine auch noch wegkommt», sagt Fischer. Die Entscheidung, ob dieses Gebäude wieder aufgebaut werden darf oder nicht, liegt jedoch beim Kanton.