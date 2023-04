Oberlunkhofen Senior verwechselt Brems- und Gaspedal, durchbricht Geländer und landet rückwärts in einer Hauswand In Oberlunkhofen hat sich ein Unfall ereignet, bei dem ein Mann mit einem Geländer kollidiert ist. Er hat sich dabei verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Der Mann wurde beim Unfall leicht verletzt, das Auto erlitt Totalschaden. Kapo AG

Der Selbstunfall ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr auf der Zugerstrasse in Oberlunkhofen. Der 88-Jährige wollte vom Parkplatz der Post rückwärts auf die Strasse fahren, wie die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung bekannt gibt. Dabei muss er Brems- und Gaspedal verwechselt haben, wodurch das Auto unkontrolliert über die Strasse schoss. Jenseits davon durchbrach der Peugeot ein Geländer, stürzte auf den tieferliegenden Vorplatz des angrenzenden Hauses und prallte gegen dessen Mauer.

Der Senior sei mit leichten Verletzungen davongekommen, heisst es in der Mitteilung weiter. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital Muri. Am Auto entstand hingegen Totalschaden. Auch am Geländer sowie am Gebäude entstand beträchtlicher Schaden.

Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den Unfallverursacher an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis ab. (cri)

Aktuelle Polizeibilder aus dem Kanton Aargau: