Oberlunkhofen Seit 100 Jahren läuten diese Glocken zu allen wichtigen Ereignissen im Leben – zum Jubiläum gab es eine Feier Vier der fünf Kirchenglocken wurden am 19. März vor genau 100 Jahren im Ort geweiht. Dieses Ereignis wurde am Sonntag von der Pfarrgemeinde St. Leodegar in Oberlunkhofen mit einem grossen Fest gefeiert.

Die vier Oberlunkhofer Glocken, die alle 100 Jahre alt sind. Bild: Verena Schmidtke

Es muss ein beeindruckender Anblick gewesen sein, als am 19. März 1923 die vier Kirchenglocken in Oberlunkhofen ankamen. «Alles war auf den Beinen, Jung und Alt, um ihnen einen würdigen Empfang zu bereiten.

Gegen 6 Uhr rückten sie an, festlich geschmückt mit Blumen und Kränzen, dem Zuge, der sechs Wagen und 22 Pferde zählte, ritten vier Herolde hoch zu Ross voran», berichtet die Ortschronik zu dem besonderen Anlass. Um das 100-Jahr-Jubiläum der Glocken am Sonntag würdig zu feiern, hatte ein Organisationskomitee ein vielfältiges Festtagsprogramm vorbereitet.

Natürlich gehörte eine Besichtigung der Kirchenglocken zum Festtagsprogramm. Hinauf ging es in den hohen Kirchturm via eine schmale Treppe aus Holz. Am letzten Treppenabsatz ist die Mechanik für das Geläut geschützt hinter Glas in einem Schrank aus Holz zu bewundern. Weiter geht es die letzten Stiegen hinauf, ohne Geländer. Oben angekommen müssen sich die Besuchenden ein bisschen drehen und wenden, damit sie alle Glocken, die unterschiedlich gross sind, sehen können.

Bäckerei kreierte extra «Schoggi-Glocken» fürs Jubiläum

Claudio Gabriel ist der Pfarreiseelsorger in Oberlunkhofen und gehörte zum Jubiläums-OK. Bild: Verena Schmidtke

Zum achtköpfigen OK gehörte auch Claudio Gabriel, er ist Pfarreiseelsorger und Ansprechperson der Pfarrei Lunkhofen. Zu den Planungen der Jubiläumsfeier sagt er: «Seit rund einem Jahr bereiteten wir die Feier vor. Die Gäste erwartete nach dem Festgottesdienst ein feines Risotto-Essen, anschliessend begann das umfangreiche Festprogramm.»

Dazu zeigt der Pfarreiseelsorger eine besonders schön ausstaffierte Kuhglocke. Glocken in sämtlichen Variationen spielten bei dem Fest eine wichtige Rolle. Ein Schreiner hatte ein Holzgestell mit einem Kuhglockenspiel angefertigt, wo Kinder unter Aufsicht diese ertönen lassen konnten. Die Kuhglocken stellten viele Familien aus den umliegenden Dörfern zur Verfügung.

Eine süsse Leckerei für die Besuchenden gab es ebenfalls, dazu Gabriel: «Die Bäckerei Chocolaterie Haas hier in Oberlunkhofen hatte für den Anlass <Schoggi-Glocken> kreiert.» Er hält ein verpacktes Ansichtsexemplar in der Hand – die schön gestaltete Glocke ist fast zu schade zum Essen.

Die Schoggi-Glocke der Bäckerei Chocolaterie Haas, die sie extra für das Jubiläum kreiert hat. Bild: Verena Schmidtke

Berühmte Giesserei Rüetschi in Aarau stellte Glocken her

Natürlich kam am Jubiläumsanlass das Historische nicht zu kurz. Rita Staubli sammelte im Vorfeld spannende Informationen in mehreren Archiven zu den vier Glocken. So seien die neuen Kirchenglocken damals in Auftrag gegeben worden, weil die alte grosse Glocke, immerhin aus dem Jahr 1708, einen Riss gehabt habe.

Die Pfarrei St. Leodegar feierte das Jubiläum von vier Kirchenglocken in Oberlunkhofen. Bild: Verena Schmidtke

Weiter erläutert Staubli: «Gegossen wurden die vier Glocken vom Traditionsunternehmen Rüetschi AG in Aarau.» So ein Unterfangen sei nicht günstig gewesen, doch die Einwohnenden aus den Gemeinden der Pfarrei unterstützten es mit einer Sammlung. Jede der Glocken habe zudem Paten aus den Gemeinden Oberlunkhofen, Unterlunkhofen, Arni, Islisberg und Rottenschwil.

Bis heute seien die Grosse Glocke, auch Herz-Jesu-Glocke genannt, die Muttergottesglocke, die Leodegarsglocke sowie die Schutzengelglocke gut in Form, bestätigt Claudio Gabriel. Hinzu komme die Taufglocke, diese sei aus dem Jahr 1696 und in Zug gegossen worden. Besonders ist das genau festgeschriebene Glockengeläut, das Lebensereignisse von Taufen über Hochzeiten bis zu Begräbnissen begleitet.

Dazu läuten die Glocken zu Gottesdiensten und Gebeten. «Das Geläut ist gelebte Tradition und fast eine Wissenschaft für sich», führt Claudio Gabriel aus. «Vermutlich geht die Tradition auf den ursprünglichen Bau der Kirche 1516 zurück. Ein wirkliches Kulturgut.»