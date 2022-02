Oberlunkhofen Höherer Jahresgewinn als im Vorjahr: Raiffeisenbank Kelleramt-Albis präsentiert ihre Zahlen 2021 In vielen Bereichen kann die Raiffeisenbank Kelleramt-Albis auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Durch das Vertrauen ihrer Kundinnen und Kunden konnte sie ihren Jahresertrag steigern und ist nun für die Zukunft gut aufgestellt.

Die Raiffeisenbank Kelleramt-Albis mit Hauptsitz in Oberlunkhofen ist zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2021. zvg (12.1.2011)

Es sei mitunter das grosse Vertrauen ihrer Kundinnen und Kunden, das der Raiffeisenbank Kelleramt-Albis zu einem solch guten Abschluss des Geschäftsjahres verholfen hat. Das schreibt die Bank mit Hauptsitz in Oberlunkhofen in ihrer Mitteilung, in der sie ihre Zahlen aus dem Jahr 2021 präsentiert.

Immerhin konnte die Bank bei den Kundeneinlagen im vergangenen Jahr um 8,1 Prozent, also auf 1,06 Milliarden Franken, aufstocken. Auch der Marktanteil im Hypothekargeschäft wurde weiter gefestigt. Jedoch musste im Bereich der übrigen Forderungen gegenüber Kunden eine Senkung um 5,3 Mio. auf 17,1 Mio. Franken verzeichnet werden.

Jahresgewinn und Zinserträge konnten gesteigert werden

Doch, heisst es in der Mitteilung weiter: «Äusserst erfreulich hat sich die Ertragssituation der Bank entwickelt.» Der Geschäftsertrag sei dank des hohen Geschäftsvolumens um 7,1 Prozent auf 12,87 Mio. Franken gestiegen. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft konnte um 29 Prozent auf 1,84 Mio. Franken gesteigert werden. Auch die Erträge im Zinsengeschäft nahmen trotz weiterhin enger Margen auf 10,26 Mio. Franken zu.

Insgesamt kann die Raiffeisenbank, die 1919 gegründet worden ist, das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresgewinn von 1,45 und damit 0,16 Mio. Franken höher als im Vorjahr abschliessen. «Mit dem erwirtschafteten Gewinn stärkt die Raiffeisenbank ihre stabile Eigenkapitalbasis erneut und ist auch für die kommenden Jahre gut aufgestellt.» (az)