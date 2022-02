Oberlunkhofen Gegen den Schleichverkehr durchs Quartier – Tempo 30 soll auch an der Litzistrasse kommen Die Gemeinde Oberlunkhofen macht in Sachen Tempo 30 in den Wohnquartieren vorwärts. Geplant sind nun Massnahmen im Bereich des Schulhauses und der Litzistrasse.

Die Litzistrasse in Oberlunkhofen dient gern als Route für den Schleichverkehr zwischen der Zürcher- und der Zugerstrasse. Marc Ribolla

Vor rund zweieinhalb Jahren reichten Teile der Oberlunkhofer Bevölkerung eine Petition zuhanden des Gemeinderates ein. Die Forderung: Die Einführung von «generell 30 in allen Quartieren». Seither sind im Dorf einige Tempo-30-Zonen realisiert worden – wie im Rebenweg – oder in der Planung.

Nun nimmt sich die Gemeinde einem weiteren neuralgischen Ort an. Der Litzistrasse und dem Gebiet Breitenrain sowie den Strassen rund ums Schulhaus. Dazu hat sie ein Gutachten für die Einführung einer Tempo-30-Zone in jenem Gebiet erstellen lassen. Das Baugesuch mit den Massnahmen liegt noch bis 22. März auf der Gemeindeverwaltung auf.

Hauptauslöser sind zwei Faktoren, die den Gemeinderat dazu veranlassten. Einerseits ist zurzeit an der Litzistrasse eine neue Wohnüberbauung im Entstehen, die zu einer Verkehrszunahme führen wird. Und andererseits werde die Litzistrasse in Spitzenzeiten von Verkehrsteilnehmenden gerne als Umfahrungsroute des teilweise überlasteten Knotens Zürcher-Zugerstrasse genutzt.

Sechs Strassen liegen neu in der Tempo-30-Zone

Als neue Tempo-30-Zone sollen deshalb nebst der Litzistrasse auch die umliegenden Strassen Breitenrain, Gehrenweg, Grundweg, Rosenweg, Schulhausstrasse und der Gibelhütteweg bis zum Rosenweg gelten. Auch die geplante zusätzlich Sportanlage im südlichen Teil der Schule wird im Perimeter liegen.

Vergangenen Oktober wurden an zwei Messstellen (Litzistrasse und Gibelhütteweg) Verkehrszählungen und Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass auf der Litzistrasse, wo heute noch Tempo 50 gilt, deutlich schneller gefahren wird.

85 Prozent der Lenkenden hielten dort ein Tempo von 46 km/h ein, beim Gibelhütteweg betrug der Wert 29 km/h. Im Gutachten heisst es: «Das ermittelte Geschwindigkeitsniveau ist bezüglich der heutigen Nutzung teilweise hoch.»

Schon heute gibt es bestehende Massnahmen, beispielsweise an der Litzistrasse, wo sich an vier Stellen Einengungen befinden. Auf die Geschwindigkeit haben sie aber offenbar wenig Einfluss. Ebenso in den weiteren Strassen.

Signaltafeln und Bodenmarkierungen

Als Massnahmen für die neue Tempo-30-Zone sind an den Zoneneingängen insgesamt 9 Signaltafeln und 6 Bodenmarkierungen vorgesehen, ebenso im Innern entlang der Zone. Die Kosten für die Umwandlung in die Tempo-30-Zone werden auf rund 10'000 Franken geschätzt.

Beim Knoten Rosenweg-Litzistrasse ist aktuell schon Tempo 30 signalisiert – wegen der Baustelle im Hintergrund und den engeren Platzverhältnissen. Marc Ribolla

Mit Tempo 30 erhofft man sich eine Verbesserung der Sicherheit des Langsamverkehrs und auch die Erhöhung der Wohnqualität für die Anwohnenden. Und: «Durch die Reduktion des Geschwindigkeitslimits um ca. 20 km/h erhöht sich die Fahrzeit bei einer mittleren Distanz von 300 Meter um rund 14 Sekunden.» In der Realität werde der Fahrzeitverlust sogar noch geringer ausfallen.

Umgestaltet werden sollen auch die beiden Kreuzungen Breitenrain-Litzistrasse und Rosenweg-Litzistrasse. Bei ersterer ist eine Signalisation «Kein Vortritt» angedacht. In einer Stellungnahme des kantonalen Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU), die der Oberlunkhofer Gemeinderat eingeholt hat, wird diese Absicht aber in Frage gestellt.

Dort heisst es aus Aarau: «Diese Vortrittssignalisation ist kein Element von Tempo-30-Zonen. Ein signalisierter Vortrittsentzug kommt grundsätzlich nur in Form eines ‹Stop› und Spiegel zum Einsatz, wenn die Sicht dermassen eingeschränkt ist, dass diese bei Tempo 30 und Rechtsvortritt nicht mehr gewährleistet werden kann.» Im Fall Breitenrain/Litzistrasse sei diese Situation durch bauliche Anpassungen zu klären.