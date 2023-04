Oberlunkhofen Gas- statt Bremspedal erwischt: Jetzt hat der 88-Jährige genug vom Autofahren Ein Rentner verwechselte am Dienstag das Gas- mit dem Bremspedal und verursachte in Oberlunkhofen einen Unfall. Jetzt schildert der 88-Jährige, wie er die Geschehnisse erlebt hat.

Tele M1

Das war wohl ein Wink des Schicksals: Paul Heimgartner holte am Dienstag auf der Post in Oberlunkhofen einen eingeschriebenen Brief ab, in dem bestätigt wurde, dass der 88-Jährige weiterhin Autofahren darf. Als er jedoch vom Parkplatz wegfahren wollte, verwechselte er das Gas- und Bremspedal. Daraufhin fuhr er rückwärts über eine Strasse, durchbrach ein Geländer und landete schliesslich in einer Hausmauer.

«Es ging alles so schnell. Ich kann mich kaum mehr daran erinnern», sagt Heimgartner nun gegenüber Tele M1. Er wisse nur noch, dass er mit Vollgas über die Strasse gefahren und dann auf der anderen Seite gelandet sei.

Der Rentner kam zwar mit leichten Verletzungen davon, aber: «Ich habe gemerkt, dass ich Schmerzen habe, wenn ich mich bewege.» Aus diesem Grund wurde er mit einer Ambulanz ins Spital Muri gebracht. Er sei aber in erster Linie froh, dass sonst niemand verletzt wurde. «Ich hatte mehrere Schutzengel», so Paul Heimgartner.

Den Führerausweis musste der 88-Jährige abgeben. Heimgartner hat aber ohnehin mit dem Autofahren abgeschlossen. «Jetzt ist fertig. Nun habe ich genug!» (ArgoviaToday)