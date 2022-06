Oberlunkhofen Fast 60 Prozent teurer als bewilligt – weshalb die Überarbeitung der Bau- und Nutzungsordnung viel mehr kostete Die Oberlunkhofer Gemeindeversammlung beschäftigt sich am 10. Juni vorwiegend mit Kreditabrechnungen. Während vier davon fast Punktlandungen waren, schert eine aus. Die Abrechnung zur Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) beträgt statt 125'000 Franken knapp 199'000 Franken.

Eine Luftaufnahme der Gemeinde Oberlunkhofen, die ihre Bau- und Nutzungsordnung revidiert hat. Severin Bigler (8. April 2020)

Lang ist’s her. Daran erinnern wird sich kaum mehr jemand. Am Abend des 15. Juni 2012 besiegte England an der Fussball-EM in einem spektakulären Gruppenspiel Schweden in Kiew mit 3:2. Während die Fussballer den Ball zirkulieren liessen, hielten weit davon entfernt die Oberlunkhoferinnen und Oberlunkhofer gleichzeitig ihre Gemeindeversammlung ab. An jenem Freitag genehmigten sie einen Verpflichtungskredit für die Revision der Bau- und Nutzungsordnung über 125'000 Franken.

Nun ist das Projekt seit einiger Zeit abgeschlossen, und genau ein Jahrzehnt später liegt der Oberlunkhofer Sommer-Gmeind am 10. Juni die Abrechnung zur Genehmigung vor. Dabei zeigt sich gemäss den Unterlagen, dass der Kredit um rund 74'400 Franken oder 59,6 Prozent überschritten worden ist. Weil gleichzeitig auch Einnahmen von 27'000 Franken verzeichnet wurden, belaufe sich die Nettoinvestition auf rund 172'000 Franken.

Projekt war komplexer und zeitintensiver als ursprünglich angenommen

Warum die Abrechnung deutlich teurer geworden und dennoch kein Zusatzkredit beantragt worden ist, erklärt der Gemeinderat in der Gmeinds-Broschüre mit vier Gründen. Die Zonenplanänderungen Breiten und Land Andermatt wurden dringlich vorgezogen, die ursprüngliche Offerte stammte von 2012 und das Projekt war komplexer und mit sechs Jahren Dauer intensiver als angenommen. Ausserdem seien auch zwischenzeitliche Rechtsänderungen und die vielen Sitzungen und Besprechungen mit den Landwirten ins Gewicht gefallen.

Einiges besser schnitten die restlichen vier Kreditabrechnungen ab. Die Belagsarbeiten am Rebenweg waren 1600 Franken günstiger, die Anschaffung der EDV-Infrastruktur für die Schule um 700 Franken und der Bau einer Tartanbahn um 11'200 Franken.

Einzig die Erneuerung der Strassenbeleuchtung kam 20'000 Franken teurer in der Abrechnung. Statt 240'000 sind es nun 260'000 Franken. Auslöser sind Mehrkosten im Tiefbau-Bereich und zusätzliche Arbeitsaufträge für die regionale Bauverwaltung.

Nebst den erwähnten Abrechnungen beschäftigt sich die Gmeind auch mit der Rechnung 2021 sowie dem Rechenschaftsbericht und vier Einbürgerungen.