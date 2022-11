Oberlunkhofen Die Raiffeisen überbaut den Dorfkern für rund 20 Millionen: So wir der neue Hauptsitz samt Wohnhaus aussehen Bereits vor 10 Jahren diskutierte die Raiffeisenbank Kelleramt-Albis in Oberlunkhofen über neue Büroräume. Nun ist es definitiv: Die Bank reicht das Baugesuch für zwei Neubauten in der Gemeinde ein.

Die Raiffeisenbank Kelleramt-Albis in Oberlunkhofen braucht einen neuen Geschäftssitz. Das Bauprojekt stellen die Verantwortlichen an einem Infoanlass mit einer Visualisierung vor. Visualisierung: zvg

Zuerst musste 2005 die Wirtenwohnung oberhalb des Restaurants Central dran glauben. Dann wurde auch die 4 ½-Zimmerwohnung im selben Gebäude der Raiffeisenbank Kelleramt-Albis zum Büro umgemodelt. Unterdessen arbeiten die rund 35 Angestellten der Freiämter Regionalbank in Oberlunkhofen im ganzen Haus verteilt. Für alle Beteiligten ist klar: Es braucht eine andere Lösung.

Diesen Gedanken fassten die Verantwortlichen aber nicht erst kürzlich. «Blicken wir zurück ins Jahr 1989», erzählte André Bächinger, Vorsitzender der Bankleitung, anlässlich einer Infoveranstaltung am Mittwochabend. «Damals konnten fünf Mitarbeitende und zwei Lernende den Neubau in Oberlunkhofen beziehen. Schon damals ging man davon aus, dass sich diese Bank gut weiterentwickeln wird.»

Aktuell stehen auf dem Grundstück noch Wohnhäuser. Bereits im nächsten Herbst sollen sie abgerissen werden und der Neubau für die Raiffeisenbank starten. Bild: Nathalie Wolgensinger

Vor über 10 Jahren war dann klar: Jetzt ist das Raiffeisengebäude tatsächlich zu klein, es muss ein neues her. Und so startete die Suche nach einem Ort in Oberlunkhofen, der sich für einen Neubau eignen würde.

Verhandlungen um Biderbost-Liegenschaft blieben erfolglos

2011 liebäugelte die Raiffeisenbank für ihr Projekt mit einer Parzelle auf dem Land Andermatt mitten im Dorf. Gerne hätten sie darauf jene Parzelle direkt an der Zürcherstrasse erworben, das samt seiner Liegenschaft der Familie Biderbost gehört. Diese wollten ihr Land jedoch nicht verkaufen.

Erfolgreicher verliefen die Verhandlungen um das Grundstück vis-à-vis der Biderbost-Liegenschaft. Dort soll nun nach jahrelanger Planung das neue Domizil gebaut werden. Das gesamte Projekt, das auch ein Wohnhaus beinhaltet, werde rund 20 Mio. Franken kosten. Die Details präsentierten die Verantwortlichen am Mittwoch der Bevölkerung. Bereits nächst Woche soll das Baugesuch eingereicht werden.

An der Infoveranstaltung in Oberlunkhofen konnten die Anwesenden sich an einem Tablett im Dorf umsehen, und virtuell erleben, wie das neue Raiffeisengebäude die Gemeinde prägen wird. Bild: Melanie Burgener

«Das ist ein grosser Meilenstein für unser Projekt», freute sich Reto Schoch, Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender der Baukommission. Er ergänzt: «Die Parzelle ist eine äusserst schwierige. Sie liegt direkt an der Kantonsstrasse. Bezüglich des Verkehrs, aber auch des Ortsbildes waren viele Fachgutachten nötig.»

Bank und Wohnungen auf zwei Gebäude aufgeteilt

Eine Situation, die auch Architektin Naomi Hajnos und ihr Team herausgefordert hat. «Doch genau deshalb hat uns diese Aufgabe interessiert», sagte sie. Mit ihrem Entwurf – geplant sind ein Bank- und ein Wohngebäude – hat sie 2019 den Projektwettbewerb gewonnen.

Das helle Wohnhaus und das rötliche Bankgebäude sollen optisch gut ins Dorfbild passen. Visualisierung: zvg

In der neuen Raiffeisenfiliale wird es ein Windfang mit Bankomaten geben, der 24 Stunden zugänglich ist, dazu und eine helle Schalterhalle. In den oberen Stockwerken sind die Büros untergebracht, im Dachgeschoss werden ein Schulungsraum sowie ein Aufenthaltsraum für die Angestellten realisiert.

Im nebenstehenden Gebäude wird es sechs Wohnungen in den Grössen von 1 ½-, 3 ½- und 5 ½-Zimmer geben. Geheizt wird mit einer Erdsondenwärmepumpe, Strom produziert eine Photovoltaikanlage. «Es wird aber keine gängige Solaranlage sein. Die Panels werden so ins Dach integriert, dass sie von aussen kaum auffallen», erklärte die Architektin.

Auch den Rest der Häuser habe man der Umgebung angepasst. «Nebst den Panels werden die Dächer mit Biberschwanzziegeln gedeckt. Die Fassadenfarbe passt ebenfalls in den Kontext», sagte sie. Zudem habe man darauf geachtet, dass der fürs Ortsbild wichtige Kirchenturm zu sehen sein wird.

Zweistöckige Tiefgarage stand lange auf der Kippe

Und, was die Anwesenden während der Fragerunde besonders interessierte, auch Parkplätze gibt es. «Oberirdisch sind es fünf für die Besuchenden. Jene für die Mitarbeiterinnen und die Mieter sind in der Tiefgarage.» Die Ein- und Ausfahrt wird am Chileweg sein, da eine solche von der Kantonsstrasse her nicht bewilligt wird.

Bereits in einem Jahr sollen die Arbeiten beginnen. Die Inbetriebnahme der beiden Gebäude ist auf Frühling/Sommer 2026 terminiert.