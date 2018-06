Schmunzelnd blättert Judith Ender in den Bremgarter Neujahrsblättern aus dem Jahr 2000. Sie zeigt ihrer Kollegin Ruth Stieber den Bericht über die Frauengemeinschaft Bremgarten. «Die Protokollauszüge von früher sind sehr speziell», erzählt die ehemalige Präsidentin wehmütig, denn nach fast 140 Jahren geht die Geschichte der Frauengemeinschaft nun zu Ende. Begonnen hat alles im Februar 1879. «Ein wichtiger, ja ein grosser Tag für rund 70 Frauen im Städtchen Bremgarten! Unter dem Vorsitz von Hochwürden Herrn Pfarrer Stocker wird die 1. Versammlung zur Gründung des Katholischen Müttervereins abgehalten.» So wurde die Gründung im Protokoll des 23. Februars 1879 festgehalten. Auslöser waren einige Frauen, die den Seelsorger um Hilfe bei der Gründung eines christlichen Müttervereins baten. Ziel war es, Frauen, aber auch Familien in die Kirche einzubinden.

Kontakt und Kraft

Im Laufe der Zeit wurde der Verein zur Frauengemeinschaft umbenannt, von da an waren auch ledige Frauen willkommen, was der Gemeinschaft viele neue Mitglieder brachte. Ihre Interessen gingen über die Unterstützung der Kirchenpflege hinaus, wie sich Ender erinnert: «Für die Frauen war das damals die einzige Möglichkeit, abends das Haus zu verlassen oder auf eine grössere Reise zu gehen.»

Judith Ender, die 40 Jahre lang Mitglied war, von 1990 bis 2011 als Präsidentin, hat viele Veränderungen miterlebt. Nie geändert hätte sich in all den Jahren aber die Bedeutung des Vereins für seine Mitglieder. Es gebe wohl viele schöne Geschichten aus ihrer Vereinszeit zu erzählen. Für Ender bot er damals die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen, nachdem sie ins Städtchen gezogen war. Auch für die Urbremgarterin Ruth Stieber, die seit fünf Jahren mit dabei ist, war die Frauengemeinschaft wichtig: «Der Verein hat mir nach dem Tod meines Mannes viel Kraft und Unterstützung gegeben.» Dass die Gemeinschaft nach fast 140 Jahren aufgelöst wird, bedeutet für beide einen grossen Verlust. Doch wieso kann der Verein nicht bestehen bleiben?

Keine Präsidentin, kein Verein

«Vor zwei Jahren trat unsere Präsidentin zurück und löste damit eine Kettenreaktion aus», bedauert Stieber. Innert kurzer Zeit trat der ganze Vorstand zurück. Fünf Mitglieder, darunter Stieber, bildeten eine Arbeitsgruppe und führten den Verein weiter. Jedoch konnten sie in zwei Jahren keine Frau finden, die das Amt der Präsidentin übernehmen wollte. Die Arbeitsgruppe wäre bereit gewesen, in dieser Formation weiter zumachen, jedoch ist es Vorschrift, dass ein Verein einen Präsidenten hat. Darum wurde die Frauengemeinschaft Bremgarten nun sistiert. Das bedeutet nicht, dass er ganz aufgelöst wurde. Fünf Jahre haben die Frauen Zeit, ihn wieder aufzubauen.

Mit dem Verein gehen viele Aktivitäten und Bräuche im Städtchen verloren. Die Frauengemeinschaft war beispielsweise für die Liturgiegruppe, die Maiandacht oder das Adventskonzert verantwortlich. Lediglich Jassnachmittag und Kirchencafé wird Stieber einmal im Monat mit der Unterstützung der Kirchenpflege weiterführen. Auch der Elternkreis wird bestehen bleiben. «Wir hatten die Hoffnung, dass Mitglieder des Elternkreises zu uns übertreten», erklärt Ender. Leider sei das nicht der Fall gewesen, was beide nachvollziehen können: «Die Frauen haben heute so viele Möglichkeiten, sich zu engagieren.» Dabei scheint es den Frauen in der Gemeinschaft sehr gut gefallen zu haben: «Wir hatten nie Austritte. Der einzige Grund, warum die Frauen uns verliessen, war, wenn sie gestorben sind», erzählt Stieber gerührt.