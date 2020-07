Nur 250 Leute zugelassen: Das Festival i de Marktgass wird wegen Corona zu «Klein FidM»

Die Bilder zeigen es: Am Festival i de Marktgass in Bremgarten waren die Strassen des pittoresken Städtchens überfüllt mit fröhlichen Menschen. Ausgerechnet das 10-Jahres-Jubiläum hat Corona nun aber boykottiert. Doch die Absage, die sie Mitte April verkünden mussten, wollten die Organisatoren nicht so stehen lassen. «Mit diesem Entscheid kam auch der Entschluss innerhalb des Teams, dass wir eine Alternative im kleinen, fast intimen Rahmen prüfen möchten», schreibt Mitorganisator Nico Schulthess in einer Mitteilung. «Und wir haben sehr ausgiebig geprüft.» Nun wird aus dem Festival i de Marktgass (FidM) eben das «Kleine FidM».

Bands, Zauberer und Spoken-Word-Künstler

Das Kleine FidM verlässt die Marktgasse für die wohl schönste Kulisse, die das Reussstädtchen zu bieten hat: Das Fest, an dem nur 250 Leute eingelassen werden, bespielt das Reussufer zwischen Casino und Eisenbahnbrücke. Die Bühne steht direkt am Fluss, die Schokoladenseite der Stadt als Hintergrund.

Am 7.August wird die Wider Band Al Pride das winzige Festival eröffnen. Zudem wird die Aargauer Spoken-Word-Artistin Patti Basler Teile ihres neuen Programms zeigen. Am Samstag werden die Zürcher Folk-Pop-Band Black Sea Dahu sowie das Waadtländer French-Pop-Duo Meimuna die wunderbare Szenerie bespielen. Dazu gibt es Comedy mit Renato Kaiser sowie Zauberei von Mr. Chapman. Klein, aber fein, wie es auch das Ziel der Organisatoren war.

Das Kleine FidM kommt zudem ohne Sponsorengelder aus. Sämtliche Sponsorenbeiträge werden dieses Jahr jenen Künstlern gespendet, die am regulären Festival i de Marktgass aufgetreten wären und auf Grund von Corona nun teils gravierende Ausfälle erlitten haben.

Klein FidM 7./8.August, beim Casino Bremgarten. Infos unter www.festivalmarktgass.ch