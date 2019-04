Der Brand der Pariser Notre-Dame-Kathedrale weckt bei vielen Bremgartern Erinnerungen an eine Feuersbrunst vor 35 Jahren. Die Stadtkirche brannte im März 1984 bis auf die Grundmauer nieder. Wie in Paris zeugte dichter Rauch weithin von der Katastrophe.

Jules Koch stand an diesem schwarzen Mittwoch im Löscheinsatz. "Ich konnte es erst fast nicht glauben – (es war) wie heute", sagt er zum Regionalsender Tele M1. Als er am Montag im Teletext gelesen habe, dass das Pariser Gotteshaus derzeit renoviert werde, habe er an das Feuer in Bremgarten gedacht. Auch im Reussstädtchen war eine Kirchenrenovation im Gang, als der Brand ausbrach.