Damit der Volg in Merenschwand den geplanten Neubau an der Zürichstrasse erstellen kann, muss zuerst die alte Liegenschaft abgebrochen werden. Damit der Dorfbevölkerung die Einkaufsmöglichkeit während des Abbruchs und dem Neubau erhalten bleibt, erstellt die Landi Freiamt ein Provisorium auf dem Land der Einwohnergemeinde an der Luzernerstrasse mitten im Dorf. Gegenwärtig liegt das Baugesuch auf.

Rund zwei Jahre wird das Provisorium gebraucht, in dem auch die Metzgerei Stierli ihre Produkte anbieten wird. Wasser-, Kanalisation-, Elektro- und Swisscom-Anschlüsse werden provisorisch erstellt, wie es im Baugesuch heisst. Die bestehende Einfahrt auf den heutigen Kiesplatz wird weiter nach Norden verschoben, die Parkplätze und die neue Ausfahrt durch Einbahnverkehr erschlossen. Es sind 16 Kundenparkplätze sowie Abstellplätze für Velos und Mofas geplant. Das Provisorium, das jetzt noch in Jonen aufgestellt ist, wird mit der Abwärme der Kühlzellen temperiert, sodass kein weiterer Energieträger für die Heizung notwendig ist. Die Erstellung des Provisoriums kostet rund 250 000 Franken.

Laden und Wohnungen

Die Landi Freiamt will im Erdgeschoss anstelle des heutigen Gebäudes eine Nettoladenfläche von 337 Quadratmeter für einen Volg-Laden inklusive Metzgerei realisieren. In einem zweiten Gebäudetrakt ist ein Raum vorgesehen, der zusätzliche 50 Quadratmeter Nettoladenfläche zulässt. Die Überdachung der Tankstelle umfasst 140 Quadratmeter. Optional können weitere 122 Quadratmeter im Erdgeschoss für gewerbliche Nutzungen oder ein weiteres Ladenlokal bereitgestellt werden.

In den Obergeschossen sollen etwa 20 Wohnungen in verschiedenen Grössen erstellt werden. Das Projekt sieht insgesamt 44 Parkfelder vor, davon sind 25 Parkfelder in einer unterirdischen Fahrzeugeinstellhalle angeordnet. 19 Parkfelder sind gemäss Richtprojekt oberirdisch für Kunden und Besucher vorgesehen. 2014, bei der ersten Präsentation des Vorhabens, rechnete die Landi Freiamt mit Investitionen von 11 Mio. Franken.