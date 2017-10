Thomas Hoffmann hatte das in seinem Eingangsvotum allerdings anders gesehen: «Das Ende einer Amtsperiode kann nicht der ausschlaggebende Grund dafür sein, so einen Seich zu bewilligen», erklärte er. Was Thomas Burkard (Grüne) nicht eben imponierte: «Die Kraftausdrücke von Thomas Hoffmann sind grenzwertig, das geht so nicht», sagte er.

SP beantragt Steuerfuss von 113 %

Auch die SP habe grundsätzlich keine grosse Freude an den präsentierten Zahlen. «Doch», erklärte Alex Stirnimann, «noch mehr sparen geht nicht. Unser Problem sind nicht die Ausgaben, unser Problem sind die Einnahmen.» Deshalb beantrage seine Fraktion, den Steuerfuss nicht wie geplant auf 110 % zu senken, sondern auf 113 % zu belassen. Was effektiv einer Steuerfusserhöhung gleichkäme, denn nach dem Kantonalen Gesetz über die Lastenverteilung und den Finanzausgleich müssen die Gemeinden die Steuern um 3 % senken um damit die Erhöhung des Kantonalen Steuerfusses auszugleichen.

Die CVP-Fraktion, erklärte Meinrad Meier, könne diesem Antrag zumindest teilweise zustimmen: «Wie Alex Stirnimann begründet hat, ist es tatsächlich ein Risiko, jetzt die Steuern zu senken um sie dann 2019 gleich um 5 auf 115 % anzuheben, wie das im Finanzplan vorgesehen ist.» Auch die Grünen waren dafür: «Das was vor uns liegt, ist ein ehrliches Dokument.

So ist die Realität in Wohlen. Wir müssen die Ertragslage verbessern, einen Steuerfuss von 110 % anzustreben ist schönrednerisch», erklärte Magdalena Küng namens der Fraktion. Die Grünen würden keinerlei beantragten Budget-Kürzungen zustimmen, sagte sie weiter. Es ist anzunehmen, dass der Steuerfuss 113 % im Rat gestern keine Chance hatte. Abgestimmt worden ist über diesen Antrag jedoch erst nach Redaktionsschluss.

«Es wird heute von verschiedenen Seiten Streichungsanträge in der Höhe von gesamthaft rund einer Million Franken geben. Werden diese bewilligt, dann wird die Finanzkommission dem Budget zustimmen, sonst nicht», erklärte Thomas Hoffmann in der Eintretensdebatte. Tatsächlich mangelte es in der Folge nicht an Vorschlägen, mit denen der geplante Aufwand für das nächste Jahr verringert werden sollte. Über 40 Anträge lagen Ratspräsident Andrea Duschén schon vor der Sitzung schriftlich vor, fast gleich viele folgten dann im Verlauf der Sitzung noch aus der Ratsmitte (siehe Text links).