Niederwil/Strassburg «Das Rampenlicht ist nicht, was ich suche»: Dieser Aargauer wird Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte In Wohlen begann einst seine juristische Karriere. Diese führte Andreas Zünd über das Aargauer Obergericht bis hin zum Bundesgericht in Lausanne. Nun wird der bald 64-Jährige aus Niederwil Richter am EGMR in Strassburg.

Andreas Zünd, neuer Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg, fotografiert am 29. Januar 2021 in Wohlen. Er sass für die SP im Einwohnerrat Wohlen, später wurde er Bundesrichter in Lausanne. Severin Bigler

Nein, ein Mann vieler Worte ist Andreas Zünd nicht. Bescheiden, fast schon zurückhaltend wirkt der Bundesrichter im Interview mit der AZ. Dass der gebürtige Niederwiler spätestens seit einer Woche einer der einflussreichsten Freiämter ist, merkt man ihm nicht an. «Das Rampenlicht ist nicht, was ich suche», verrät er.

«Ich bin an der Sache interessiert.»

Am Dienstag, 26. Januar, wurde der Bundesrichter von der parlamentarischen Versammlung des Europarats zum neuen Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ­gewählt. Zünd tritt somit die Nachfolge der Schweizer Richterin Helen Keller in Strassburg an, deren Amtszeit bereits im Oktober 2020 endete.

Im Wohler Einwohnerrat setzte er sich für den Erhalt alter Bauten ein

Aufgewachsen in Niederwil, gleich gegenüber dem ehemaligen Restaurant Engel, zog es den Freiämter zum Studium nach Bern. Seine juristische Karriere begann Zünd dann in Wohlen. In der Kanzlei von Peter Meyer absolvierte er ein Anwaltspraktikum und zog deshalb von Bern nach Wohlen. Dort engagierte er sich auch politisch, trat der Sozialdemokratischen Partei bei und wurde im Alter von nur 28 Jahren in den Einwohnerrat gewählt.

Mit Schmunzeln blickt er auf diese Zeit zurück, etwa, wenn er davon erzählt, wie er im Einwohnerrat ein Votum gegen eine geplante Verschiebung des Restaurants Sternen einlegte. In seinen viereinhalb Jahren im Einwohnerrat setzte er sich vornehmlich für den Erhalt alter Bauten ein, so auch für den Sternensaal, oder für Verkehrsfragen. Nach den Einwohnerratssitzungen habe die SP-Fraktion jeweils den Abend im Restaurant Chäber vergnüglich ausklingen lassen.

«Weichenstellend war sicher, dass ich 1987 Gerichtsschreiber am Bundesgericht wurde», meint Zünd rückblickend. So legte er seine politischen Ambitionen zugunsten der juristischen Karriere auf Eis. Was folgte, war eine Bilderbuchkarriere.

Am 26. März 2002 wurden im Grossen Rat die neuen Oberrichter Andreas Zünd (SP, links) und Markus Dubs (SVP) vereidigt.

André Albrecht / Archiv

2002 wurde Zünd zum Oberrichter des Kantons Aargau gewählt. 2003 zum Bundesrichter. Und nun die Wahl an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Zu seiner Karriere meint Zünd:

«Es gehört viel Engagement, fachliche Kompetenz, aber auch eine Spur Fortune dazu.»

Dem Freiamt und den Sozialdemokraten blieb er immer verbunden

Die Kleinräumigkeit des Freiamts habe ihn dabei geprägt. «Zu den gesellschaftlichen Fragen habe ich aber einen reflektierenden Zugang. Ich bin sozusagen eher ein Produkt meines eigenen Nachdenkens, nicht unbedingt meiner Herkunft.»

Mit der SP verbindet er noch heute gemeinsame Werte, wie etwa das Verständnis für Demokratie, Rechtstaatlichkeit und Sozialpflichtigkeit. Als Richter habe er aber seine beiden Rollen immer konsequent getrennt:

«Ein Richter muss das Recht in eigener Verantwortung anwenden. Man darf nicht eine Sekunde daran denken, was die Partei will, die einen portiert hat.»

«Es ist das Tüpfelchen auf dem I. Schon ein schöner Abschluss meiner Justiz-Karriere», meint Zünd. Die Wahl an den EGMR liege in einer gewissen Logik seines Wirkens. «Ich habe mich während meiner gesamten Justizlaufbahn immer sehr stark mit den Menschenrechten befasst», sagt er. «Menschenrechte sind die Grundlage der Gesellschaft und der Demokratie. Es geht darum, den Menschen in seiner Würde ernst zu nehmen. Das habe ich als Richter immer getan.»

«Mir ist es ein Anliegen, dass die Menschen verstehen, wie Justiz funktioniert»

Andreas Zünd ist nach Antoine Favre erst der zweite Schweizer Bundesrichter am EGMR. Die weiteren Mitglieder waren ausschliesslich Professorinnen oder Professoren. Der EGMR setzt sich aus je einer Richterin oder einem Richter aus jedem der 47 Mitgliedstaaten zusammen. «Man muss ein grosses Gespür dafür haben, dass jedes Land sein eigenes Justizsystem hat und seine eigenen Wege gehen darf, und dass dabei gleichzeitig die Menschenrechte gewahrt werden», meint Zünd mit Blick auf sein zukünftiges Amt.

«Das Phänomenale am System ist, dass der Europarat die Menschenrechte nicht nur deklariert und verkündet, sondern dass er mit dem Gerichtshof einen Durchsetzungsmechanismus geschaffen hat, der funktioniert. Ich freue mich darauf, menschenrechtliche Fragen in Europa mitverantworten zu können. Mir ist es ein Anliegen, dass die Menschen verstehen, wie die Justiz funktioniert. Das treibt mich an.»

Vielleicht schreibt er am Ende seiner Karriere ein Buch

Er arbeite gern und viel, sagt Zünd. «Es ist ein fordernder Beruf, der viel Interesse am Menschen und am Recht bedingt.» Trotz der hohen Arbeitsbelastung bleibt Zeit für Hobbys. Der 63-Jährige geht gerne Joggen, macht Waldspaziergänge oder erfreut sich an klassischer Musik. Der Freiämter wohnt unter der Woche in Lausanne und am Wochenende in Oberwil-Lieli.

Da für die Richter am EGMR eine Residenzpflicht in Strassburg besteht, steht bald ein Umzug an. Er freut sich:

«Im Elsass gibt es sehr gute Weine. Generell ist es dort kulinarisch sehr attraktiv. Ein schöner Nebenaspekt.»

Am 8. Februar wird Andreas Zünd 64 Jahre alt. Bis zu seinem 70. Geburtstag wird er voraussichtlich am EGMR tätig sein. Nach seiner Zeit in Strassburg will er sich aus dem Berufsleben zurückziehen und meint schmunzelnd: «Vielleicht schreibe ich dann ein Buch.»